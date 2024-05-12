Аналитик озвучил новые риски для Харькова из-за российского наступления

Российские оккупанты смогут использовать для обстрелов Харькова свою артиллерию, если им удастся подойти к городу на расстояние 25-30 км.
Харьков может оказаться под огнем российской артиллерии — Мусиенко
Россияне смогут бить по Харькову из артиллерии, если продвинутся до села Липцы.
Об этом заявил руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.
Мусиенко также добавил, что ход событий зависит от того, как быстро Украина укрепит свои силы на севере Харьковской области, сколько оружия будет использовано и как будут быстро проходить поставки помощи от стран Запада.
Что известно о ситуации в районе Волчанска
По словам командира одного из подразделений ВСУ Дениса Ярославского, в Волчанске Харьковской области сейчас сложная ситуация.
Ярославский отметил, что сейчас Волчанск находится на грани оцепления.
Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала отлично и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг взимает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть, и правду никто не услышит. А для чего тогда все? — подчеркнул военный.
По его словам, первая линия обороны по фортификациям и минным полям фактически отсутствовала.
Ярославский подчеркнул, что российские оккупанты на севере Харьковщины фактически начали наступление в так называемой "серой зоне", которой вообще не должно быть.
Ярославский добавил, что ВСУ теряют людей, территории и делают то, что уже делали в сентябре 22-го.
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