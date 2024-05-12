Аналитик озвучил новые риски для Харькова из-за российского наступления

Российские оккупанты смогут использовать для обстрелов Харькова свою артиллерию, если им удастся подойти к городу на расстояние 25-30 км.

Харьков может оказаться под огнем российской артиллерии — Мусиенко

Россияне смогут бить по Харькову из артиллерии, если продвинутся до села Липцы.

Об этом заявил руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко.

Надо понимать, что там будет 25-30 км, а этого достаточно, чтобы обеспечить огневое воздействие. То есть ствольная артиллерия сможет добраться до северных и северо-восточных окраин Харькова. Надеюсь, что наступательный темп удастся сбить, и мы остановим его в результате комплексных оборонительных действий. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-политических исследований

Липцы

Мусиенко также добавил, что ход событий зависит от того, как быстро Украина укрепит свои силы на севере Харьковской области, сколько оружия будет использовано и как будут быстро проходить поставки помощи от стран Запада.

Если будет принят весь комплекс мер, думаю, им не дадут продвинуться дальше, чем на 1-2 км. Если нет, придется отойти уже на линии обороны по Харькову. Они достаточно крепкие и смогут долго сдерживать врага. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Волчанска

По словам командира одного из подразделений ВСУ Дениса Ярославского, в Волчанске Харьковской области сейчас сложная ситуация.

Ярославский отметил, что сейчас Волчанск находится на грани оцепления.

Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала отлично и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг взимает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть, и правду никто не услышит. А для чего тогда все? — подчеркнул военный.

По его словам, первая линия обороны по фортификациям и минным полям фактически отсутствовала.

Ярославский подчеркнул, что российские оккупанты на севере Харьковщины фактически начали наступление в так называемой "серой зоне", которой вообще не должно быть.

За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж, — подчеркнул военный. Поделиться

Ярославский добавил, что ВСУ теряют людей, территории и делают то, что уже делали в сентябре 22-го.