Аналитик прогнозирует подготовку армии РФ к самому масштабному штурму Авдеевки

По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, сейчас преступная армия РФ готовится к началу мощнейшего штурма Авдеевки в Донецкой области, который может быть проведен в конце зимы.

Что известно о подготовке армии РФ к самому масштабному штурму Авдеевки

Коваленко отметил, что в штурмах в районе Авдеевки командование российских оккупантов вернулось к атакам преимущественно за счет пехоты, которая сейчас состоит из мобилизованных в 1 армейский корпус так называемой донецкой народной псевдореспублики.

Эксперт подчеркнул, что все попытки окупантов вести наступление в районе Авдеевки раньше февраля будут обречены на провал.

В направлении Красногоровка – Новобахмутовка ведутся штурмовые действия ресурсом 132 ОМСБр 1-го АК.

Они имеют лишь частичную поддержку 30 ОМСБр 2 общевойсковой армии.

из Водяного на Первомайское и из Песков на Первомайское применяют 9 ОМСБр 1 АК;

из Веселого на Авдеевку – 114 ОМСБр 1 АК;

с Опросного на Ласточкино – в основном 1 ОМСБр 1 АК, хотя в этой зоне оперируют также 55 и 74 ОМСБр 41 общевойсковой армии.

В районе промзоны оперируют подразделения 1 ОМСБр 1 АК и ГРШБр "Ветераны", причем "оперируют" они не очень успешно.



Что известно о реальных намерениях окупантов в районе Авдеевки

Ресурс регулярных подразделений российские оккупанты явно берегут и накапливают, увеличивая группировку, которая сосредоточена на наступлении на Авдеевку, - объясняет аналитик. Поделиться

Очевидно, что делается это с целью подготовки более мощной волны наступления на Авдеевку. Оккупанты хотят до так называемых выборов президента России закрыть вопрос по этой локации и дать Владимиру Путину возможность с этой "победой" идти на выборы.