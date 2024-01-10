Аналитик прогнозирует подготовку армии РФ к самому масштабному штурму Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитик прогнозирует подготовку армии РФ к самому масштабному штурму Авдеевки

Авдеевка
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Источник:  online.ua

По мнению военно-политического аналитика Александра Коваленко, сейчас преступная армия РФ готовится к началу мощнейшего штурма Авдеевки в Донецкой области, который может быть проведен в конце зимы.

Что известно о подготовке армии РФ к самому масштабному штурму Авдеевки

Коваленко отметил, что в штурмах в районе Авдеевки командование российских оккупантов вернулось к атакам преимущественно за счет пехоты, которая сейчас состоит из мобилизованных в 1 армейский корпус так называемой донецкой народной псевдореспублики.

Эксперт подчеркнул, что все попытки окупантов вести наступление в районе Авдеевки раньше февраля будут обречены на провал.

В направлении Красногоровка – Новобахмутовка ведутся штурмовые действия ресурсом 132 ОМСБр 1-го АК.

Они имеют лишь частичную поддержку 30 ОМСБр 2 общевойсковой армии.

  • из Водяного на Первомайское и из Песков на Первомайское применяют 9 ОМСБр 1 АК;

  • из Веселого на Авдеевку – 114 ОМСБр 1 АК;

  • с Опросного на Ласточкино – в основном 1 ОМСБр 1 АК, хотя в этой зоне оперируют также 55 и 74 ОМСБр 41 общевойсковой армии.

  • В районе промзоны оперируют подразделения 1 ОМСБр 1 АК и ГРШБр "Ветераны", причем "оперируют" они не очень успешно.

Что известно о реальных намерениях окупантов в районе Авдеевки

Ресурс регулярных подразделений российские оккупанты явно берегут и накапливают, увеличивая группировку, которая сосредоточена на наступлении на Авдеевку, - объясняет аналитик.

Очевидно, что делается это с целью подготовки более мощной волны наступления на Авдеевку. Оккупанты хотят до так называемых выборов президента России закрыть вопрос по этой локации и дать Владимиру Путину возможность с этой "победой" идти на выборы.

По моему мнению, предельным значением накопления группировки может быть показатель 60 тысяч личного состава. После этого и начнется самое отчаянное наступление на Авдеевку. Но для накопления такого количества в районе Авдеевки вражескому командованию нужен минимум месяц. То есть, основной рывок окупантов может начаться со второй половины февраля. Любые движения раньше – надрыв с потерями, компенсация которых займет еще время. Ну, а пока готовится такой сценарий, на убой отправляют "гордых" жителей Донбасса, - заключает Коваленко.

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