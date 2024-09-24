Аналитик спрогнозировал год начала масштабного контрнаступления Украины

Существует высокая вероятность того, что новое масштабное контрнаступление Сил обороны Украины начнется уже в 2025 году. Таким мнением поделился аналитик и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

Вскоре Украина может быть готова к решающей битве

По мнению эксперта, для реализации этого плана Украине понадобится еще большая поддержка Запада, большее внимание к мобилизации, расширению оборонной промышленности и строительству укреплений.

Однако, что важно понимать, следующие месяцы могут оказаться крайне тяжелыми для украинских защитников, которые будут делать все возможное, чтобы удержать свои позиции на разных направлениях.

Отдельным вызовом для Украины остается восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры.

Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основную тяжесть этого ужасного конфликта, безусловно не сомневаются, — подчеркнул Макс Бут, комментируя новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Поделиться

Аналитик также обратил внимание на то, что Киеву постоянно приходится бороться за сохранение поддержки со стороны союзников.

У Байдена еще есть шанс все изменить

По убеждению Макса Бута, Украина может оказаться в особо плачевном положении, если победит бывший президент Дональд Трамп.

Он обратил внимание на то, что республиканец во время своих единственных дебатов с вице-президентом Камалой Харрис отверг призыв заявить о своей поддержке победы Украины в войне.

Именно поэтому Бут призвал американского лидера Джо Байдену дать Зеленскому разрешение на использование западных систем вооружения для поражения военных целей в глубине России.

Американский аналитик также упоминает ранее предоставленные Украине ракеты ATACMS американского производства.