По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 15 июня оккупационная армия РФ добилась продвижения в районах Купянска на Харьковщине и Авдеевки Донецкой области.

Что происходит на восточном фронте

Отмечается, что в течение 15 июня распространялись многочисленные заявления о том, что украинские военные оцепили группировки из примерно 400 российских кафиров в Волчанске на Харьковщине , а также взяли в плен десятки русских солдат.

Однако в ISW не нашли подтверждений этим заявлениям.

По утверждениям российских Telegram-каналов, оккупационная армия РФ якобы контролирует район Агрегатного завода в Волчанске.

Однако аналитики также не подтверждают эти заявления.

В течение 15 июня российские оккупанты продолжали атаки в районе Липцев и Глубокого и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Тихого, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Аналитики также зафиксировали продвижение российских окупантов к юго-востоку от Купянска.

Согласно геолокационным данным, российские силы недавно продвинулись северо-западнее Берестового.

В Донецкой области в течение 15 июня оккупационная армия продолжала атаки в районе Северска, однако без каких-либо подтвержденных успехов.

Также безуспешно оккупационная армия РФ продолжала наступление в районе Временного Яра.

По информации Генштаба ВСУ, в течение 14-15 июня продолжались боевые действия возле Временного Яра и Андреевки.

Аналитики также обращают внимание на недавнее продвижение российских окупантов к северо-западу от Авдеевки.

Согласно геолокационным данным, войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку и дальше в пределах южного Сокола.

Российские войска также продолжали наступать северо-западнее Авдеевки в районе Новоалександровки, Калинового, Новопокровского и Евгенивки.

Продолжалось наступление оккупационной армии РФ западнее и юго-западнее Донецка, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Оккупанты также продолжили наземные атаки к западу от Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Победы, Сладкого и Водяного.

15 июня российские войска продлили наземные обстрелы в районе границы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска также продолжали наземные атаки южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

Что известно о ситуации на юге Украины

Аналитики отмечают, что 15 июня продолжались боевые действия на западе Запорожской области , однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Позиционные боевые действия продолжались вблизи Роботиного, Вербового и Малой Токмачки.

На левобережье Днепра в Херсонской области 15 июня также продолжались позиционные бои, однако без изменений линии фронта.

Позиционные бои продолжались вблизи Крынок, Казачьих Лагерей и на островах в дельте Днепра.