По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 15 июня оккупационная армия РФ добилась продвижения в районах Купянска на Харьковщине и Авдеевки Донецкой области.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ достигла продвижения в различных районах Украины, но линия фронта на востоке сохраняет стабильность.
- Украинские военные окружили группировку российских оккупантов в Волчанске и взяли в плен десятки солдат, подтверждено Генштабом ВСУ.
- Боевые действия прослеживаются на юго-востоке Купянска и юго-западнее Авдеевки, но без значительных изменений линии фронта.
- Продолжаются наступления оккупационной армии РФ в ряде районов, однако информация о продвижении требует подтверждения.
- Аналитики обращают внимание на активность боев в районах Запорожской и Херсонской областей, но без отчетливых изменений на фронте.
Что происходит на восточном фронте
Отмечается, что в течение 15 июня распространялись многочисленные заявления о том, что украинские военные оцепили группировки из примерно 400 российских кафиров в Волчанске на Харьковщине , а также взяли в плен десятки русских солдат.
Однако в ISW не нашли подтверждений этим заявлениям.
По утверждениям российских Telegram-каналов, оккупационная армия РФ якобы контролирует район Агрегатного завода в Волчанске.
Однако аналитики также не подтверждают эти заявления.
В течение 15 июня российские оккупанты продолжали атаки в районе Липцев и Глубокого и северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Тихого, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
Аналитики также зафиксировали продвижение российских окупантов к юго-востоку от Купянска.
Согласно геолокационным данным, российские силы недавно продвинулись северо-западнее Берестового.
В Донецкой области в течение 15 июня оккупационная армия продолжала атаки в районе Северска, однако без каких-либо подтвержденных успехов.
Также безуспешно оккупационная армия РФ продолжала наступление в районе Временного Яра.
По информации Генштаба ВСУ, в течение 14-15 июня продолжались боевые действия возле Временного Яра и Андреевки.
Аналитики также обращают внимание на недавнее продвижение российских окупантов к северо-западу от Авдеевки.
Согласно геолокационным данным, войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку и дальше в пределах южного Сокола.
Российские войска также продолжали наступать северо-западнее Авдеевки в районе Новоалександровки, Калинового, Новопокровского и Евгенивки.
Продолжалось наступление оккупационной армии РФ западнее и юго-западнее Донецка, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
Оккупанты также продолжили наземные атаки к западу от Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Победы, Сладкого и Водяного.
15 июня российские войска продлили наземные обстрелы в районе границы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Российские войска также продолжали наземные атаки южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.
Что известно о ситуации на юге Украины
Аналитики отмечают, что 15 июня продолжались боевые действия на западе Запорожской области , однако без подтвержденных изменений линии фронта.
Позиционные боевые действия продолжались вблизи Роботиного, Вербового и Малой Токмачки.
На левобережье Днепра в Херсонской области 15 июня также продолжались позиционные бои, однако без изменений линии фронта.
Позиционные бои продолжались вблизи Крынок, Казачьих Лагерей и на островах в дельте Днепра.
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