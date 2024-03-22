По словам западных аналитиков, предложение президента Франции Эммануэля Макрона о введении западных войск в Украину имеет реальные основания при определенных условиях.

Какими могут быть варианты ввода западных войск в Украину

По словам старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики и автора книги "Нотр Герр" Николя Тензера, предложение Макрона о введении западных войск в Украину было очень искренним.

По моему мнению, он очень четко заявил, что красных линий больше быть не может. Сейчас абсолютно нет табу, — отметил Тензер. Поделиться

В то же время эксофицер СБУ, а ныне советник комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Иван Ступак отметил, что ожидать появления французских военных в Украине не стоит.

Я абсолютно уверен, что французские солдаты в случае развертывания не будут участвовать в боевых действиях, отмечает Ступак. Поделиться

По его мнению, французские военные, скорее всего, могут быть развернуты в напряженных приграничных районах с Белоруссией и прокремлевским регионом Приднестровья.

Французские солдаты были бы очень полезны как пограничники. В этом случае украинский генеральный штаб мог бы высвободить какое-то количество украинских военных с линии границы и перебросить их на передовую, а также на некоторую технику, — объясняет бывший офицер СБУ. Поделиться

Аналитик отметил, что развертывание французских военных на украинской границе предоставит им необходимый опыт.

Теперь у французских солдат нет военного опыта, я имею в виду реальный опыт ведения современной войны. Но до этого момента у них будет опыт работы с настоящими траншеями, с настоящими дронами над головами, настоящими минными полями, настоящими металлическими ежами, колючей проволокой и тому подобное, — отмечает Ступак. Поделиться

Он добавил, что также не помешает развертывание бригады по ремонту оружия, экспертов и консультантов и другого персонала логистической поддержки.

Нам очень нужны специалисты в таких отраслях. Но тренировочные миссии будут менее ценны. Чему вы могли бы научить украинских солдат, воюющих более двух лет? — отмечает аналитик. Поделиться

При этом Ступак предупредил, что размещение западных военных на линии фронта может угрожать прямой конфронтацией с оккупационной армией РФ.

Даже в ключевых городах, расположенных поблизости от линии фронта, таких как Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Одесса, опасность российской артиллерии и ракетных ударов остается постоянной.

Представьте, что какое-то количество французских солдат погибло. Что дальше? Объявит ли президент Франции войну России? Нет. Активируют ли они статью 5? Нет. Пошлет ли президент Макрон новую партию французских солдат вместо погибших? Нет, — объясняет Ступак. Поделиться

Однако размещение войск Франции может создать прецедент и облегчить другим странам последовать их примеру.

Тензер заявил, что Париж вряд ли будет действовать в одиночку.

Должно быть четыре, пять или шесть других стран, имеющих ту же миссию. Среди нынешних вероятных кандидатов будут страны Балтии, Польша, Чехия и, возможно, некоторые страны Северной Европы, подчеркнул аналитик. Поделиться

По его мнению, существует 5 вариантов размещения западных военных в Украине.

Согласно первому варианту иностранный военный контингент будет выполнять функции поддержки и консультирования.

Во втором варианте речь пойдет об официальной миссии с целью помощи в определении целей для британско-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и их технического обслуживания.

Если мы немедленно не включим Украину в НАТО, у нас может быть НАТО в Украине. Если у нас будут какие-либо войска НАТО в Украине, это будет способом сдерживания России. Потому что, конечно, Россия не пойдет на риск нанести удар по войскам НАТО, потому что тогда из всех стран эти войска могут активировать статью 5 НАТО. Договор, и он, безусловно, будет слишком опасен для России. Конечно, эти войска придут со своими собственными противоракетными щитами. Это также будет очень полезно украинскому народу, — объясняет аналитик. Поделиться

Войска Франции и НАТО могут быть вовлечены в помощь в наступательных операциях, но без нахождения на линии столкновения.

Войска могут использовать "ракетные системы, запускаемые с земли, с моря или с воздуха с помощью истребителей.

Пятый и последний вариант — который, по словам Тензера, "пока безусловно не является тем, что подразумевает Макрон, и, конечно, он сейчас неприемлем" — это прямое боевое участие.

Что говорят во Франции

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер во время выступления на Киевском форуме безопасности отметил, что ряд западных партнеров поддержал введение войск НАТО в Украину.

Весьер напомнил, что по мнению Франции, сейчас нет красных линий и не надо воздерживаться от чего-либо, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.