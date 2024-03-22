По словам западных аналитиков, предложение президента Франции Эммануэля Макрона о введении западных войск в Украину имеет реальные основания при определенных условиях.
Какими могут быть варианты ввода западных войск в Украину
По словам старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики и автора книги "Нотр Герр" Николя Тензера, предложение Макрона о введении западных войск в Украину было очень искренним.
В то же время эксофицер СБУ, а ныне советник комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Иван Ступак отметил, что ожидать появления французских военных в Украине не стоит.
По его мнению, французские военные, скорее всего, могут быть развернуты в напряженных приграничных районах с Белоруссией и прокремлевским регионом Приднестровья.
Аналитик отметил, что развертывание французских военных на украинской границе предоставит им необходимый опыт.
Он добавил, что также не помешает развертывание бригады по ремонту оружия, экспертов и консультантов и другого персонала логистической поддержки.
При этом Ступак предупредил, что размещение западных военных на линии фронта может угрожать прямой конфронтацией с оккупационной армией РФ.
Даже в ключевых городах, расположенных поблизости от линии фронта, таких как Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон и Одесса, опасность российской артиллерии и ракетных ударов остается постоянной.
Однако размещение войск Франции может создать прецедент и облегчить другим странам последовать их примеру.
Тензер заявил, что Париж вряд ли будет действовать в одиночку.
По его мнению, существует 5 вариантов размещения западных военных в Украине.
Согласно первому варианту иностранный военный контингент будет выполнять функции поддержки и консультирования.
Во втором варианте речь пойдет об официальной миссии с целью помощи в определении целей для британско-французских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и их технического обслуживания.
Войска Франции и НАТО могут быть вовлечены в помощь в наступательных операциях, но без нахождения на линии столкновения.
Войска могут использовать "ракетные системы, запускаемые с земли, с моря или с воздуха с помощью истребителей.
Пятый и последний вариант — который, по словам Тензера, "пока безусловно не является тем, что подразумевает Макрон, и, конечно, он сейчас неприемлем" — это прямое боевое участие.
Что говорят во Франции
Посол Франции в Украине Гаэль Весьер во время выступления на Киевском форуме безопасности отметил, что ряд западных партнеров поддержал введение войск НАТО в Украину.
Весьер напомнил, что по мнению Франции, сейчас нет красных линий и не надо воздерживаться от чего-либо, даже если будет необходимость в присутствии войск в Украине.
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