Аналитики оценили темпы потерь армии РФ на войне в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики оценили темпы потерь армии РФ на войне в Украине

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Источник:  ISW

Российские войска, вероятно, понесут потери в Украине с такими темпами, что едва успевают восстанавливать свои резервы. Аналитики предполагают, что российские попытки штурмов в Украине истощают армию РФ.

Что известно о потерях армии РФ на войне

В ВСУ ранее заявили, что в ноябре 2023 года на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях российские войска потеряли около 11 тысяч человек личного состава. При этом темп боевых действий в этих направлениях сейчас ниже, чем в районе Авдеевки.

Эти сообщения о потерях позволяют предположить, что уровень потерь среди россиян в районе Авдеевки может оказаться еще выше, учитывая более высокий темп боевых действий за рубежом. Российские войска сейчас проводят массированные пехотные штурмы с целью захвата Авдеевки, очевидно, пытаясь сохранить бронетехнику, несмотря на риск еще больших потерь живой силы, отмечают аналитики.

Аналитики ISW предполагают, что российские попытки штурмов в Украине истощают армию РФ.

По данным ряда источников, Россия ежемесячно мобилизует от 20 до 40 тысяч человек, и этот показатель может быть ниже текущего темпа потерь российской армии в Украине.

Неудачные попытки штурмов недавно побудили российское военное командование срочно направить вновь созданные и недостаточно укомплектованные соединения в Украину для усиления участков фронта.

Эксперты отмечают, что высокие российские потери скорее всего не позволят российским силам полностью наполнить существующие подразделения в Украине и сформировать новые оперативные и стратегические резервы, если усилия России по формированию сил будут продолжаться текущими темпами.

Разведка Британии обнародовала новую оценку потерь РФ в войне

Как отмечается в сводке, в период с 24 февраля 2022 по ноябрь 2023 официальные силы Минобороны России, вероятно, потеряли от 180 тысяч до 240 тысяч военнослужащих ранеными и около 50 тысяч убитыми.

Наемники группы "Вагнера", вероятно, потеряли около 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.

Таким образом, российская сторона, вероятно, потеряла около 220-280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Общие потери российских комбатантов оцениваются в диапазоне от 290 до 350 тысяч.

По данным британской разведки, среднее значение диапазона отметок составляет 320 тысяч общих потерь российских комбатантов.

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