Аналитики предлагают альтернативы Patriot для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики предлагают альтернативы Patriot для Украины

ЗРК "Праща Давида"
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Источник:  Defence Express

Аналитики портала Defence Express обнаружили более дешевые и при этом не менее эффективные аналоги системам ПВО Patriot для защиты неба в Украине от атак преступной армии РФ.

Какие аналоги ПВО вместо Patriot могла бы получить Украина

Аналитики портала отмечают, что в настоящее время Украине остро нужны дальнобойные ПВО Patriot, однако получить их будет достаточно сложно, даже на фоне обещаний Берлина найти их для Киева.

При этом, как отмечают аналитики, пока идет поиск Patriot Украина могла бы получить аналогичные системы.

В частности, некоторые из них, например, SAMP/T, Украина уже получала.

Однако эта система была передана Украине в начале лета 2023 года.

Какой ПВО может полностью заменить Украину Patriot

После этого не одна страна не заявляла о поставках Украине таких систем ПВО.

Аналитики обнаружили еще один дальнобойный ЗРК израильского производства.

Речь идет об ЗРК "Праща Давида", израильского оборонного производителя Rafael.

В материале издания отмечается, что этот комплекс уже использовался для перехвата баллистических ракет и доказал свою эффективность. В последний раз с помощью такого комплекса в октябре 2023 года удалось перехватить ракету "Аяш-250"

Аналитики подчеркивают, что этот ЗРК уже приобретает популярность среди стран ЕС.

Такие ЗРК ставит на вооружение Финляндия.

Аналитики отмечают, что согласно заявленным характеристикам комплекс даже превосходит ЗРК Patriot.

Отмечается, что израильский комплекс лучше Patriot по дальности поражения целей и меньше стоимости боеприпасов и обслуживания.

Ракета Stunner имеет заявленную дальность поражения аэродинамических целей до 300 км, а минимальная дальность перехвата баллистических — 40 км из-за использования в ракете двухступенчатой схемы, максимальная же не объявлена. В Patriot дальность уничтожения высотных аэродинамических целей указана как 160 км, а противоракета оборона реализуется на дальностях в 60 км. При этом даже в Пентагоне признали, что цена ракеты Stunner составляет всего 20% стоимости ракеты MSE для Patriot, — подчеркивают авторы публикации.

Аналитики также отмечают, что согласно контракту между Финляндией и Израилем, стоимость самого ЗРК очень невысока, поскольку общая стоимость заключенного соглашения составляет 317 млн. евро с возможностью расширения на еще 216 млн. евро.

При том, что количество покупаемых Финляндией комплексов не разглашается, однако даже 317 млн евро за один израильский ЗРК — это втрое дешевле одного Patriot.

В то же время, количество "Пращ Давида" в самом Израиле неизвестно, как и технологические циклы его производства. Но сам факт того, что этот израильский ЗРК делает его передачу или закупку еще более сложным делом, чем поиск дополнительных Patriot. Поскольку Израиль не только не передает или не продает Украине летальное вооружение, до сих пор действует молчаливое блокирование реэкспорта, — подчеркивается в материале издания.

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