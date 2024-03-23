По словам военного эксперта, директора Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, российские военные преступники в течение нескольких дней могут подготовить новую массированную ракетную атаку по Украине.
Что известно о планах российских окупантов по повторению массированных атак по Украине
Он отметил, что российские оккупанты заранее готовят массированные удары по Украине, однако не всегда реализуют собственные планы.
Что известно о последствиях ракетных ударов армии РФ по Харькову
Преступная армия РФ днем нанесла серию новых ракетных ударов по Харькову.
По информации Харьковской областной прокуратуры, в результате вражеских ударов зафиксированы попадания по складским помещениям.
По данным следствия, 23 марта около 17:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району города Харькова. В результате были повреждены складские помещения и здания предприятия.
К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-35.
Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопление удалось восстановить в половине домов харьковчан.
По словам мэра, "Харьковоблэнерго" начало подключение к электроснабжению определенных районов города.
Он добавил, что в Харькове не работает уличное освещение, электрический транспорт.
При этом Терехов затруднился назвать сроки полноценного восстановления электроснабжения в городе.
Он также предположил, что в случае необходимости будут введены графики отключений электроэнергии.
Терехов также сообщил, что коммунальные учреждения, в том числе больницы и поликлиники, функционируют в обычном режиме. Также в городе работают магазины, АЗС и другие торговые и бытового обслуживания населения, которые оборудованы генераторами.
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