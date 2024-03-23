По словам военного эксперта, директора Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, российские военные преступники в течение нескольких дней могут подготовить новую массированную ракетную атаку по Украине.

Что известно о планах российских окупантов по повторению массированных атак по Украине

Я думаю, что трое суток. Трех суток достаточно... Понедельник-вторник, например, если мы возьмем, 25-26-е, они могут быть уже готовы к тому... Не 150 ракет, ну меньше, ну 70, ну 60, 80, 90. сказать, на самом деле, — отметил Мусиенко. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты заранее готовят массированные удары по Украине, однако не всегда реализуют собственные планы.

Они готовятся, но не всегда это означает, что все применяется. То есть мы считаем, что были удары у нас четверг-пятница, мы считаем трое суток... этого достаточно для того, чтобы перезарядиться, подготовиться и быть готовым на вылет снова. При условии, что есть ракеты. Судя по всему, на эти обстрелы они подготовились, — объясняет аналитик. Поделиться

Что известно о последствиях ракетных ударов армии РФ по Харькову

Преступная армия РФ днем нанесла серию новых ракетных ударов по Харькову.

По информации Харьковской областной прокуратуры, в результате вражеских ударов зафиксированы попадания по складским помещениям.

По данным следствия, 23 марта около 17:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району города Харькова. В результате были повреждены складские помещения и здания предприятия.

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-35.

Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что отопление удалось восстановить в половине домов харьковчан.

По словам мэра, "Харьковоблэнерго" начало подключение к электроснабжению определенных районов города.

Около 35% домов подключены к электроснабжению. Что касается отопления, то удалось подключить 50%, — отметил мэр города. Поделиться

Он добавил, что в Харькове не работает уличное освещение, электрический транспорт.

При этом Терехов затруднился назвать сроки полноценного восстановления электроснабжения в городе.

Разрушения очень серьезные, разбита трансформаторная подстанция, подающие линии — сейчас трудно говорить об восстановлении этих трансформаторных станций, а значит и подключении города, — объясняет мэр города. Поделиться

Он также предположил, что в случае необходимости будут введены графики отключений электроэнергии.

Терехов также сообщил, что коммунальные учреждения, в том числе больницы и поликлиники, функционируют в обычном режиме. Также в городе работают магазины, АЗС и другие торговые и бытового обслуживания населения, которые оборудованы генераторами.