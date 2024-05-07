Аналитики из Института изучения войны (ISW) заявляют, что оккупационная армия РФ продвинулась в районе Сватового в Луганской области, юго-западнее Авдеевки Донецкой области, вблизи Роботиного в Запорожской области и севернее Олешек Херсонской области.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По информации ISW со ссылкой на геолокационные данные по состоянию на 5-6 мая, оккупационная армия РФ добилась незначительного продвижения к востоку от Стельмаховки и к югу от Крахмального, которые расположены северо-западнее Сватового.

Российские военные блоггеры и официальные лица заявляют о продвижении преступников из армии РФ на восточной окраине Стельмаховки, якобы захвата оккупантами Котляровки и Кисловки к северо-западу от Сватового.

Аналитики ISW не имеют визуальных подтверждений этим заявлениям.

Эксперты подчеркнули, что россияне уже заявляли о якобы захвате Кисловки 27 апреля.

Российские войска 6 мая продолжали штурмовать:

северо-западнее Сватового у Песчаного и Берестового;

северо-западнее Кременной у Невского и Новосадового;

к западу от Кременной вблизи Торского;

к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

В то же время российские оккупанты продолжали ограниченное наступление к северо-востоку от Бахмута, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Также аналитики не зафиксировали никаких изменений в ситуации в районе Временного Яра, где продолжаются штурмы преступной армии РФ в направлении города.

По информации Генштаба, в течение суток украинские военные отразили вражеские атаки вблизи Ивановского и юго-восточнее Временного Яра вблизи Клищиевки и Андреевки.

По информации аналитиков со ссылкой на данные геолокации по состоянию на 6 мая, российские оккупанты продвинулись вдоль трассы E50 на востоке Нетайлового, юго-западнее Авдеевки.

По утверждениям украинских и российских источников в Нетайлово продолжаются ожесточенные бои.

Российские военные блоггеры заявляют, что кремлевским захватчикам якобы удалось продвинуться восточнее Новопокровского, северо-западнее Авдеевки в глубину до 2 километров.

Кроме этого российские оккупанты якобы добрались до окрестностей Новоалександровки, к северо-западу от Очеретино и примерно в 15 км к северо-западу от Авдеевки.

Аналитики не имеют визуальных подтверждений продвижению российских окупантов на этих участках фронта.

Кроме этого, российские источники заявляют о продвижении оккупационной армии РФ к западу от Донецка.

Аналитики при этом не имеют никаких подтверждений по поводу изменений линии фронта в этом направлении.

Российские военкоры также заявляют о продвижении российских окупантов в западную часть Красногоровки.

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, Красногоровку пытаются штурмовать небольшие отдельные российские группы пехоты, однако плотный огонь артиллерийских украинских военных не позволяет им добиться успехов и проводить более широкие атаки.

При этом отдельные российские военкоры заявляют о якобы захвате оккупантами большей части Парасковеевки юго-западнее Донецка.

Аналитики ISW не подтверждают эти заявления.

Отмечается, что в течение 6 мая российские оккупанты продолжали ограниченные атаки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

В частности, российские и украинские источники заявляют об атаках кремлевских захватчиков к северо-востоку от Угледара у Водяного и к югу от Великой Новоселки близ Урожайного и Старомайорского.

Российские военкоры заявляют, что российские оккупанты якобы продвинулись в районе Урожайного.

ISW не подтверждает эти данные.

Что известно о ситуации на южном фронте

Аналитики со ссылкой на данные геолокации подтверждают продвижение оккупационной армии в южной части Роботиного в Запорожской области.

Данные геолокации по состоянию на 6 мая подтверждают продвижение российских захватчиков к северу от Олешек, юго-восточнее Херсона.

Также позиционные бои продолжались на левобережье Днепра в Херсонской области, в районе Крынок.

По информации украинских военных, российские оккупанты пытаются взять под контроль остров Нестрига в дельте реки Днепр, однако понесут многочисленные потери.