По словам спикера ОТУВ "Харьков" Виталия Саранцева, преступная армия РФ уже провалила наступление на Харьковщине, однако пытается скрыть это за безуспешными попытками дальнейших атак.
Главные тезисы
- Армия РФ провалила наступление на Харьковщине и пытается скрыть это за безуспешными попытками дальнейших атак.
- Украинские военные готовятся к возможной новой попытке прорыва обороны и успешно сопротивляются врагу, нанося ему значительные потери.
- Российские оккупанты концентрируют силы в Харьковской области, но их стратегия рассредоточиться и форсировать наступление сталкивается с сопротивлением украинских защитников.
- Украинские военные подчеркивают необходимость постоянной готовности и внимательного наблюдения за действиями врага, который активен и ищет уязвимые места на фронте.
- Ситуация на фронте в Харьковской области требует внимания и поддержки от общественности, поскольку РФ продолжает давить и штурмовать позиции ВСУ, а украинские защитники готовы к отражению атак и нанесению урона врагу.
Что происходит на фронте на Харьковщине
Саранцев подчеркнул, что российские оккупанты еще больше ограничили темпы собственных попыток наступления на Харьковщине.
Он подчеркнул, что врагу это не удается. Оккупанты несут бешеные потери в живой силе и технике.
Что говорят украинские военные
По словам командира подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николая Волохова, российские оккупанты предположительно готовятся к новой попытке прорыва обороны ВСУ в Харьковской области.
По его словам, потенциально россияне могут еще раз попытаться пойти в наступления, но это может быть в любой точке фронта.
Он добавил, что наблюдается накопление вражеского резерва "на второй линии, даже лучше сказать на третьей – где-то в тылу".
Также он рассказал, что РФ продолжает давить и штурмовать позиции ВСУ в поисках уязвимых мест.
При этом боец добавил, что россияне активны, но буквально забиты в землю - украинские защитники не дают им развернуться, нанося урон в личном составе и технике.
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