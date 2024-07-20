По словам спикера ОТУВ "Харьков" Виталия Саранцева, преступная армия РФ уже провалила наступление на Харьковщине, однако пытается скрыть это за безуспешными попытками дальнейших атак.

Что происходит на фронте на Харьковщине

Саранцев подчеркнул, что российские оккупанты еще больше ограничили темпы собственных попыток наступления на Харьковщине.

Для того, чтобы показать хотя бы какой-то успех этой неудачной авантюры, они пытаются закрепиться в районе Волчанска, продвинуться там. Пытаются давить со всех сторон, пытаются совершать какие-то перемещения. В целом основная цель их сейчас состоит в том, чтобы рассредоточиться по самому городу и, при благоприятных условиях, форсировать реку Волча, чтобы в дальнейшем развить наступление, - подчеркивает представитель ОТУВ "Харьков". Поделиться

Он подчеркнул, что врагу это не удается. Оккупанты несут бешеные потери в живой силе и технике.

Военные ВСУ

Если говорить сейчас о динамике боев, то она несколько снизилась. Если еще на прошлой неделе боевых столкновений было более 10 – 11-12, мы ежедневно фиксировали – то, например, вчера их было только пять. Сегодня было два отбито, одно продолжается, – подчеркнул Саранцев. Поделиться

Что говорят украинские военные

По словам командира подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николая Волохова, российские оккупанты предположительно готовятся к новой попытке прорыва обороны ВСУ в Харьковской области.

Мы имеем, скажем так, определенную информацию, что враг концентрирует силы и еще до конца лета или сложно сказать когда, но похоже, что это произойдет. Будет еще одна попытка двигаться вперед. Потому что техника и войска сконцентрируются, а это значит, что они будут реализованы. Где и как – покажет время, – объясняет Волохов. Поделиться

По его словам, потенциально россияне могут еще раз попытаться пойти в наступления, но это может быть в любой точке фронта.

Для понимания это как игра в шахматы. Враг концентрирует где-то силы, он иногда может делать так, чтобы ввести нас в заблуждение. Например, показывать концентрацию в одном месте, а затем ночью быстро опрокинуть на другое место. Поэтому, скорее всего, все похоже на то, что враг ищет слабое место. По общению с друзьями, которые находятся на других участках фронта, знаю, что у них тоже происходит постоянное давление на их позиции, - подчеркнул командир подразделения "Терра". Поделиться

Он добавил, что наблюдается накопление вражеского резерва "на второй линии, даже лучше сказать на третьей – где-то в тылу".

Там, куда мы не можем достать дронами и сжечь, они скапливаются. Сказать, где это будет реализовано невозможно. Но мы должны быть такими, чтобы быть готовыми на всех участках к отражению атаки. Должны также держать свои резервы и должны пристально наблюдать за их действиями. Когда оно начнется, все об этом узнают, - отмечает Волохов. Поделиться

Также он рассказал, что РФ продолжает давить и штурмовать позиции ВСУ в поисках уязвимых мест.

При этом боец добавил, что россияне активны, но буквально забиты в землю - украинские защитники не дают им развернуться, нанося урон в личном составе и технике.