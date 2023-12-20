Армия РФ добилась мизерного продвижения в районе Авдеевки ценой страшных потерь — спикер ОСГВ "Таврия"

По словам спикера ОСГВ "Таврия" полковника ВСУ Александра Штупуна, в районе Авдеевки военным преступникам армии РФ удалось продвинуться вперед на расстояние до 2 км ценой потери почти 25 тыс. военных и сотен единиц военной техники.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Если брать с 10 октября, когда враг активизировался, он продвинулся в некоторых местах на полтора-два километра. Но это ему очень дорого стоило. За чуть более двух месяцев только на Донетчине в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял почти 25 тыс. человек мертвыми и ранеными, - подчеркнул спикер ОСГВ "Таврия". Поделиться

Он добавил, что украинскими военными также уничтожены около 200 вражеских танков и более 400 единиц другой бронетехники.

При этом представитель ОСГВ "Таврия" признал, что у российских оккупантов сохраняется преимущество в количестве личного состава и военной техники.

Что известно о состоянии оккупационной армии РФ в районе Авдеевки

Штупун также отметил, что у окупантов есть отдельные мощные подразделения, хорошо экипированные и обученные эффективно выполнять боевые задания.

Однако, как отметил спикер Сил Таврического направления, из-за больших потерь командования преступной армии РФ вынуждено объединять остатки разбитых подразделений, потерявших боеспособность в сводные роты или снова бросающие на передовую батальоны.

Штупун также отметил, что в любом случае украинским военным также всегда потребуется больше боеприпасов, чем имеющееся количество.