Армия РФ добилась мизерного продвижения в районе Авдеевки ценой страшных потерь — спикер ОСГВ "Таврия"

По словам спикера ОСГВ "Таврия" полковника ВСУ Александра Штупуна, в районе Авдеевки военным преступникам армии РФ удалось продвинуться вперед на расстояние до 2 км ценой потери почти 25 тыс. военных и сотен единиц военной техники.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Он добавил, что украинскими военными также уничтожены около 200 вражеских танков и более 400 единиц другой бронетехники.
При этом представитель ОСГВ "Таврия" признал, что у российских оккупантов сохраняется преимущество в количестве личного состава и военной техники.
Что известно о состоянии оккупационной армии РФ в районе Авдеевки
Штупун также отметил, что у окупантов есть отдельные мощные подразделения, хорошо экипированные и обученные эффективно выполнять боевые задания.
Однако, как отметил спикер Сил Таврического направления, из-за больших потерь командования преступной армии РФ вынуждено объединять остатки разбитых подразделений, потерявших боеспособность в сводные роты или снова бросающие на передовую батальоны.
Штупун также отметил, что в любом случае украинским военным также всегда потребуется больше боеприпасов, чем имеющееся количество.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-