Армия РФ готовится к новому наступлению — где и когда

Агенту партизанского движения АТЕШ удалось успешно проникнуть на одну из баз Вооруженных сил РФ вблизи линии фронта в Донецкой области. Там он узнал, что российские оккупанты готовятся к наступлению.
Главные тезисы
- Из информации партизана следует, что танкисты из Бурятии готовятся к участию в наступлении.
- Интенсивность подготовки армии РФ свидетельствует о возможном начале наступления в ближайшее время.
- Известно о конфликтах между российской армией и бурятами, которые приводят к внутреннему напряжению.
Новое наступление армии РФ — что известно
Как удалось узнать партизану, на базу постоянно приезжают машины, высаживают российских захватчиков и сразу уезжают, не оставляя техники.
Агент "АТЕШ" указывает на то, что речь идет о танкистах из Бурятии, которые готовятся к участию в наступлении на этом направлении.
Учитывая интенсивность подготовки армии РФ, наступление может начаться в ближайшее время.
Кроме того, партизану стало известно о конфликтах между российскими военными и бурятами, которые заканчиваются смертельными случаями — агент сообщает о трех "двухсотых".
Потери армии РФ по состоянию на 23 ноября 2024 года
Как отмечают в Генштабе, общие потери преступной армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигли 729 720 солдат.
личного состава — около 729 тыс 720 (+1 тыс 420) человек;
танков — 9 тыс 419 (+20) ед;
боевых бронированных машин — 19 тыс 192 (+36) ед;
артиллерийских систем — 20 тыс 760 (+24) ед;
РСЗО — 1 тыс 254 ед.;
средства ПВО — 1 тыс 4 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 365 (+105) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 764 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 29 тыс 850 (+73) ед;
специальной техники — 3 тыс 678 (+3) ед.
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