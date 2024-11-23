Армия РФ готовится к новому наступлению — где и когда
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ готовится к новому наступлению — где и когда

армия РФ
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Источник:  АТЕШ

Агенту партизанского движения АТЕШ удалось успешно проникнуть на одну из баз Вооруженных сил РФ вблизи линии фронта в Донецкой области. Там он узнал, что российские оккупанты готовятся к наступлению.

Главные тезисы

  • Из информации партизана следует, что танкисты из Бурятии готовятся к участию в наступлении.
  • Интенсивность подготовки армии РФ свидетельствует о возможном начале наступления в ближайшее время.
  • Известно о конфликтах между российской армией и бурятами, которые приводят к внутреннему напряжению.

Новое наступление армии РФ — что известно

Как удалось узнать партизану, на базу постоянно приезжают машины, высаживают российских захватчиков и сразу уезжают, не оставляя техники.

Агент "АТЕШ" указывает на то, что речь идет о танкистах из Бурятии, которые готовятся к участию в наступлении на этом направлении.

Учитывая интенсивность подготовки армии РФ, наступление может начаться в ближайшее время.

Кроме того, партизану стало известно о конфликтах между российскими военными и бурятами, которые заканчиваются смертельными случаями — агент сообщает о трех "двухсотых".

Недовольство бурят продолжает расти, что приводит к частым случаям издевательств и унижений россиян, провоцируя еще большую напряженность внутри подразделений, отмечают в “АТЕШ”.

Потери армии РФ по состоянию на 23 ноября 2024 года

Как отмечают в Генштабе, общие потери преступной армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигли 729 720 солдат.

  • личного состава — около 729 тыс 720 (+1 тыс 420) человек;

  • танков — 9 тыс 419 (+20) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 тыс 192 (+36) ед;

  • артиллерийских систем — 20 тыс 760 (+24) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 254 ед.;

  • средства ПВО — 1 тыс 4 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 365 (+105) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 764 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29 тыс 850 (+73) ед;

  • специальной техники — 3 тыс 678 (+3) ед.

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