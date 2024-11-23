Армия РФ готовится к новому наступлению — где и когда

Агенту партизанского движения АТЕШ удалось успешно проникнуть на одну из баз Вооруженных сил РФ вблизи линии фронта в Донецкой области. Там он узнал, что российские оккупанты готовятся к наступлению.

Новое наступление армии РФ — что известно

Как удалось узнать партизану, на базу постоянно приезжают машины, высаживают российских захватчиков и сразу уезжают, не оставляя техники.

Агент "АТЕШ" указывает на то, что речь идет о танкистах из Бурятии, которые готовятся к участию в наступлении на этом направлении.

Учитывая интенсивность подготовки армии РФ, наступление может начаться в ближайшее время.

Кроме того, партизану стало известно о конфликтах между российскими военными и бурятами, которые заканчиваются смертельными случаями — агент сообщает о трех "двухсотых".

Недовольство бурят продолжает расти, что приводит к частым случаям издевательств и унижений россиян, провоцируя еще большую напряженность внутри подразделений, отмечают в “АТЕШ”. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 23 ноября 2024 года

Как отмечают в Генштабе, общие потери преступной армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже достигли 729 720 солдат.