Армия РФ масштабно обстреливает Донецкую область — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ масштабно обстреливает Донецкую область — есть погибшие и раненые

Прокуратура Донецкой области
Донеччина
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В Донецкой области 12 октября российские захватчики в разных районах региона убили двоих и ранили 10 гражданских.

Главные тезисы

  • Российские захватчики убили двух гражданских и ранили 10 человек в разных районах Донецкой области.
  • Ситуация на востоке Украины остается напряженной из-за масштабных обстрелов со стороны российской армии.
  • В результате атак были нанесены удары по городам Кураховка, Селидово, Северск, Мирноград и поселку Шевченко.

Россия масштабно обстреливает Донецкую область: погибли гражданские

Войска РФ убили двоих и ранили 10 гражданских — начато расследование, — говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

Так, 12 октября 2024 года на автодороге между селом Улаклы и селом Дачное Волновахского района произошло прямое попадание вражеского FPV-дрона в гражданский автомобиль, в котором погиб 19-летний водитель.

Автомобиль, в котором погиб 19-летний парень

Также армия РФ нанесла удар по поселку Кураховка Покровского района. В результате получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 84-летняя пенсионерка.

Кроме того, войска РФ обстреляли город Селидово, где от попадания средств поражения были травмированы двое мужчин и женщина.

Обстрелянная Россией Донбасса

Под прицел оккупантов попал и город Северск, осколочные ранения и минно-взрывные травмы получили двое местных жителей 23 и 25 лет.

Во время атаки армии государства-агрессора на город Мирноград, находясь в доме, ранения получила супружеская пара. Еще трое гражданских 46, 50 и 73 лет ранены в поселке Шевченко.

Россия продолжает убивать украинских детей

По состоянию на утро 10 августа известно о 14 погибших и 43 раненых в результате обстрела супермаркета в Константиновке, который 9 августа совершили российские захватчики. Также сообщается, что идентифицированы тела 2 погибших детей.

По состоянию на утро 10 августа 2024 идентифицированы тела 2 погибших детей — это девочки 9 и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению лиц еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка, — сообщает Донецкая областная прокуратура.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные действия. Число пострадавших уточняется.

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