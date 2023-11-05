Армия РФ меняет тактику в районе Бахмута - военный ВСУ

Военные преступники оккупационной российской армии изменяют тактику ведения боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По информации командира роты ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОМБ им. Ивана Сирко Юрия Федоренко почти круглосуточно продолжаются тяжелые бои.
Он подчеркнул, что по изменению врагом тактики речь идет о замене врагом личного состава для проведения атак.
Чем оккупанты пытаются создать ВСУ проблемы в районе Бахмута
По его словам, враг активно применяет БПЛА, в частности, не только военные, но и гражданские.
Федоренко подчеркнул, что на отдельных участках наблюдается очень большое количество БПЛА окупантов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-