Армия РФ меняет тактику в районе Бахмута - военный ВСУ

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации командира роты ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОМБ им. Ивана Сирко Юрия Федоренко почти круглосуточно продолжаются тяжелые бои.

Бои тяжелые, продолжаются круглосуточно, потому что пушки не стихают ни днем, ни ночью. И противник пытается изменять тактику ведения боевых действий для того, чтобы преуспеть. Но инициатива в полной мере продолжает оставаться на стороне сил обороны, - отмечает Федоренко. Поделиться

Он подчеркнул, что по изменению врагом тактики речь идет о замене врагом личного состава для проведения атак.

На некоторых отрезках пытаются штурмовать преимущественно мобилизованными или представителями частной военной компании типа Штурм Z, на некоторых - профессионально подготовленными военнослужащими-контрактниками. Где-то штурмует исключительно живой силой при поддержке артиллерийских средств, где-то при поддержке бронированной техники, легкобронированной техники, - объясняет военный. Поделиться

Чем оккупанты пытаются создать ВСУ проблемы в районе Бахмута

По его словам, враг активно применяет БПЛА, в частности, не только военные, но и гражданские.

Федоренко подчеркнул, что на отдельных участках наблюдается очень большое количество БПЛА окупантов.