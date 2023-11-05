Армия РФ меняет тактику в районе Бахмута - военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ меняет тактику в районе Бахмута - военный ВСУ

Уничтоженный танк армии РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Военные преступники оккупационной российской армии изменяют тактику ведения боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации командира роты ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОМБ им. Ивана Сирко Юрия Федоренко почти круглосуточно продолжаются тяжелые бои.

Бои тяжелые, продолжаются круглосуточно, потому что пушки не стихают ни днем, ни ночью. И противник пытается изменять тактику ведения боевых действий для того, чтобы преуспеть. Но инициатива в полной мере продолжает оставаться на стороне сил обороны, - отмечает Федоренко.

Он подчеркнул, что по изменению врагом тактики речь идет о замене врагом личного состава для проведения атак.

На некоторых отрезках пытаются штурмовать преимущественно мобилизованными или представителями частной военной компании типа Штурм Z, на некоторых - профессионально подготовленными военнослужащими-контрактниками. Где-то штурмует исключительно живой силой при поддержке артиллерийских средств, где-то при поддержке бронированной техники, легкобронированной техники, - объясняет военный.

Чем оккупанты пытаются создать ВСУ проблемы в районе Бахмута

По его словам, враг активно применяет БПЛА, в частности, не только военные, но и гражданские.

Федоренко подчеркнул, что на отдельных участках наблюдается очень большое количество БПЛА окупантов.

Но и Силы обороны, понимая как действует противник, адекватно и эффективно реагируют на те вызовы, и благодаря нашим международным партнерам и украинской нации у нас появляются средства, которые помогают обнаруживать вражеские БПЛА и, соответственно, их приземлять, - подчеркнул военный .

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