Армия РФ могла ударить по Украине редкой советской ракетой — Defense Express

Аналитики с портала Defense Express указывают на возможность применения преступной армией РФ во время атак по Украине редкой советской ракеты П-35.
Что известно о применении армией РФ ракеты П-35 во время атак по Украине
Аналитики портала отмечают , что эта 4-тонная ракета была принята на вооружение в армии СССР еще в 1962 году прошлого века.
Авторы материала подчеркивают, что недавно в соцсетях обнародовали обломки одной из российских ракет, идентичных советской ракете П-35.
Это первый случай использования российскими военными преступниками такой ракеты в войне против Украины.
Длина ракеты составляет 10 метров, а вес – 4 тонны.
Ракета была разработана в 50-х годах, а принята на вооружение в 1962 году.
Что известно о наличии на вооружении армии РФ ракет П-35
Аналитики объясняют, что П-35 – противокорабельная ракета, которой российские оккупанты пытались попасть по каким-то объектам на юге Украины.
Авторы публикации отмечают, что на фото непосредственно трудно узнать эту ракету, однако она имеет характерное устройство крыльев.
П-35 все еще находится на вооружении РФ и является средством поражения берегового ракетного комплекса "Редут".
По состоянию на 2021 год было известно о 8 пусковых.
При этом П-35 использовалась в стационарном комплексе "Утес", который известен под названием "Объект-100", расположенный возле Балаклавы.
Там пусковые ракеты спрятаны под землей и поднимаются только перед стартом.
Также отмечают, что один такой ракетный пусковой центр РФ расположен на острове Кильдин в Беренцевом море.
После оккупации Россией Крыма российские военные преступники получили контроль над еще одним подобным комплексом.
Он долго не функционировал, однако был восстановлен оккупантами в 2016 году.
Последняя модернизация ракеты была в 1982 году.
Было известно, что дальность применения обновленной ракеты составляет до 300 км, скорость – до 1,8 км/ч, а размер боевой части – до 930 кг (ФКБЧ 4Г48).
Аналитики объясняют, что ракета имеет классическую систему наведения для того времени – инерциальную на маршевом участке и включает активную радиолокационную головку самонаведения на конечной.
В ракете заложена возможность поражения береговых целей.
Однако через систему наведения они должны быть радиоконтрастными. Это свидетельствует о том, что пуски ракет П-35 схожи с ракетами Х-22.
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