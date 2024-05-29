Оккупационная армия РФ в преступной войне против Украины вновь опозорилась на фронте использованием странных конструкций, на этот раз для защиты пехоты.
Что известно об использовании российскими оккупантами новой странной конструкции на фронте
Аналитики портала отмечают, что такие конструкции очень похожи на средства, которые использовались еще в мировой.
Аналитики портала подчеркивают, что странная конструкция превосходит даже так называемые танки-сараи.
Оккупационная армия РФ использует опыт Первой мировой
Подчеркивается, что наиболее известной аналогичной конструкцией времен мировой войны был французский Bouclier roulant — подвижный щит, впервые примененный в 1915 году.
Заявленная скорость — 40 метров в минуту, которую должен был обеспечивать боец, который не только должен это толкать находясь в середине, но и отстреливаться из пистолета через бойницы и делать проходы в колючей проволоке.
Но аналогичные конструкции возникали в других армиях, в частности русской, также часто назывались окопными щитами.
Также существовал еще один известный концептуально схожий проект из Австро-Венгрии с носимой конструкцией-трансформером.
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