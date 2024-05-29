Оккупационная армия РФ в преступной войне против Украины вновь опозорилась на фронте использованием странных конструкций, на этот раз для защиты пехоты.

Что известно об использовании российскими оккупантами новой странной конструкции на фронте

Аналитики портала отмечают, что такие конструкции очень похожи на средства, которые использовались еще в мировой.

Попытка штурма русским оккупантом с применением самоходной ванны? — говорится в сообщении к видео. Поделиться

Аналитики портала подчеркивают, что странная конструкция превосходит даже так называемые танки-сараи.

Оккупационная армия РФ использует опыт Первой мировой

Есть впечатление, что речь идет о воскресении еще одной черты Первой мировой войны — так называемых пешеходных танков. Ибо на фоне огромных потерь в живой силе во время безрезультатных штурмов начали появляться решения с созданием индивидуальной защиты от пуль и обломков. Но до изобретения синтетических материалов было еще далеко, а стальная защита была очень тяжелой, начали появляться подвижные бронещиты или капсулы, рассчитанные на одного бойца, который должен был их толкать, — говорится в материале издания. Поделиться

Подчеркивается, что наиболее известной аналогичной конструкцией времен мировой войны был французский Bouclier roulant — подвижный щит, впервые примененный в 1915 году.

Заявленная скорость — 40 метров в минуту, которую должен был обеспечивать боец, который не только должен это толкать находясь в середине, но и отстреливаться из пистолета через бойницы и делать проходы в колючей проволоке.

Вопрос на сколько во Франции такие конструкции были распространены дискуссионным, по оценкам в пределах десятков единиц и ограниченным боевым использованием из-за спорной эффективности. Более того, уже через год необходимость в таких изделиях исчезла окончательно, потому что на поле боя впервые появились танки, отмечают авторы материала. Поделиться

Но аналогичные конструкции возникали в других армиях, в частности русской, также часто назывались окопными щитами.

Также существовал еще один известный концептуально схожий проект из Австро-Венгрии с носимой конструкцией-трансформером.