Армия РФ нанесла ракетные удары по Харькову. В городе раздались взрывы

Преступная армия РФ атакует Харьков ракетами. В городе раздалась серия взрывов.
Что известно о ракетной атаке армии РФ по Харькову
По информации руководителя области Олега Синегубова, мэра города Игоря Терехова и представителей Воздушных сил, преступная армия РФ атакует Харьков ракетами.
В Воздушных силах предупредили об угрозе атаки вражескими баллистическими ракетами.
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.
По информации руководителя Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, на момент заявления мэром города о ракетной атаке ракет в воздухе уже не было.
Он отметил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется.
Он сообщил, что ракетный удар по Харькову оккупанты нанесли из Белгорода ракеты С-300.
Что известно об атаках армии РФ по Херсонщине
По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, преступная армия РФ сбросила на регион в течение дня 24 управляемых авиабомба.
По его данным, сегодня под огнем находились 4 населенных пункта Бериславского района.
Также в Бериславе был сброс взрывчатки с дрона. В результате чего в городе есть попадание в админздание.
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