Армия РФ нанесла ракетные удары по Харькову. В городе раздались взрывы

Что известно о ракетной атаке армии РФ по Харькову

По информации руководителя области Олега Синегубова, мэра города Игоря Терехова и представителей Воздушных сил, преступная армия РФ атакует Харьков ракетами.

Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты, – отметил Терехов. Поделиться

В Воздушных силах предупредили об угрозе атаки вражескими баллистическими ракетами.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях.

По информации руководителя Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, на момент заявления мэром города о ракетной атаке ракет в воздухе уже не было.

Он отметил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется.

Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, - отметил Мельник. Поделиться

Он сообщил, что ракетный удар по Харькову оккупанты нанесли из Белгорода ракеты С-300.

Что известно об атаках армии РФ по Херсонщине

По информации руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина, преступная армия РФ сбросила на регион в течение дня 24 управляемых авиабомба.

оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Херсонской области. С полуночи враг выпустил по региону 24 управляемых авиабомба Поделиться

По его данным, сегодня под огнем находились 4 населенных пункта Бериславского района.

Также в Бериславе был сброс взрывчатки с дрона. В результате чего в городе есть попадание в админздание.