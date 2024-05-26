Армия РФ не достигла поставленных целей в Харьковской области — британская разведка
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ не достигла поставленных целей в Харьковской области — британская разведка

Минобороны Британии
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Российские войска не достигли заявленной диктатором Владимиром Путиным цели создания "буферной зоны" на севере Харьковской области.

Российская армия провалила наступление на Харьковщине

Британская разведка отмечает, что в Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает наступать на Волчанск, однако город остается под контролем украинских сил, отражающих большинство российских атак.

Российские оккупанты захватили село Бугруватка близ Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу обороняющих Волчанск украинских сил.

Также российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы, но, по данным украинского Генштаба, по состоянию на вечер 22 мая 2024 года, не достигли значительного прогресса.

Разведка напоминает, что 17 мая Путин заявил, что российские войска должны создать буферную зону безопасности в Харьковской области. Но пока им это не удалось, добавили в ведомстве.

Фронт на севере Харьковской области, по всей видимости, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Успехи России на этом направлении будут ограничены в течение следующей недели, поскольку первоначальный импульс российских войск был сдержан украинским сопротивлением, говорится в обзоре.

Наступление России на Харьковскую область

С 10 мая россияне пытаются прорваться на севере Харьковской области. Им удалось захватить несколько населённых пунктов. В городе Волчанск продолжаются уличные бои.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, потери в этом направлении составляют 8 к 1 (8 россиян в 1 военный ВСУ).

В Генштабе заявили, что ВСУ удалось отразить угрозу прорыва окупантов в Харьковской области. Но бои там продолжаются.

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