Армия РФ не прекращает попыток захватить Авдеевский коксохим — военные ВСУ

Преступная армия РФ продолжает попытки захватить территорию коксохимического завода в районе Авдеевки и применяет большое количество пехоты и БПЛА.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации руководителя прессслужбы 47-й бригады Дмитрия Лазуткина, российские оккупанты в районе Авдеевки проводят атаки небольшими группами пехоты с применением значительного количества БпЛА.

Ситуация остается очень сложной. Враг не прекращает атаки. Они пытаются захватить Авдеевский коксохимический завод. Буквально вчера наши бойцы уничтожили там ДРГ – минимум 15 человек были уничтожены. Отличились главный сержант Святенко и младший сержант Дмитрий Семеник, – отметил Лазуткин. Поделиться

Что известно о вражеских обстрелах города и тактике армии РФ

Он подчеркнул, что в течение нескольких последних дней вражеские обстрелы Авдеевки почти не прекращаются.

Российские военные преступники сбрасывают на город управляемые бомбы (КАБы).

По словам Лазуткина, иногда в городе проходят прилеты через каждые 30-40 минут, которые фиксируют как в окрестностях, так и на территории Коксохима.

Военный также отметил, что нельзя сказать, что российских окупантов в районе Авдеевки стало меньше.

Постоянно лезут волнами. Обычно это небольшие пехотные группы – 10, 12, 15 человек, иногда привлекается техника. Очень много у них дронов, дронов с тепловизорами. У нас они тоже есть, но сейчас идет смещение паритета не в нашу пользу, – подчеркнул Лазуткин. Поделиться

Он подчеркнул, что потери преступной армии РФ в несколько раз выше потерь ВСУ.

Военный также добавил, что из-за высокой потребности и стремительного расхода на фронте пока не хватает высокотехнологичных средств.