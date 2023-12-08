Армия РФ не прекращает попыток захватить Авдеевский коксохим — военные ВСУ

Преступная армия РФ продолжает попытки захватить территорию коксохимического завода в районе Авдеевки и применяет большое количество пехоты и БПЛА.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По информации руководителя прессслужбы 47-й бригады Дмитрия Лазуткина, российские оккупанты в районе Авдеевки проводят атаки небольшими группами пехоты с применением значительного количества БпЛА.
Что известно о вражеских обстрелах города и тактике армии РФ
Он подчеркнул, что в течение нескольких последних дней вражеские обстрелы Авдеевки почти не прекращаются.
Российские военные преступники сбрасывают на город управляемые бомбы (КАБы).
По словам Лазуткина, иногда в городе проходят прилеты через каждые 30-40 минут, которые фиксируют как в окрестностях, так и на территории Коксохима.
Военный также отметил, что нельзя сказать, что российских окупантов в районе Авдеевки стало меньше.
Он подчеркнул, что потери преступной армии РФ в несколько раз выше потерь ВСУ.
Военный также добавил, что из-за высокой потребности и стремительного расхода на фронте пока не хватает высокотехнологичных средств.
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