26 мая российская армия обстреляла Северск, Красногоровку и Времен Яр в Донецкой области, есть жертвы.

В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли три человека

26 мая оккупанты обстреляли г. Северск. В результате атаки во дворе дома погибла 86-летняя женщина.

Кроме того, под прицел русской армии в очередной раз попал г. Часовой Яр. От полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб мужчина 42 лет, находившийся на улице.

Получила ранение спины 54-летняя местная жительница. Ей оказана медицинская помощь. Предварительно указанные населенные пункты враг обстрелял из артиллерии, говорится в сообщении. Поделиться

Также войска государства-агрессора нанесли удар по Красногоровке. В результате попадания средств поражения погиб горожанин 46 лет, а 66-летний мужчина ранен.

Тип оружия, используемый русскими военными против мирного населения, устанавливается.

За прошедшие сутки от российской агрессии в Донецкой области погибли 3 человека

По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в течение суток погибли два человека в Северске и один в Зеленом Поле. Двое гражданских получили ранения.

Управляемую авиационную бомбу кафиры сбросили на частный дом в селе Зеленое Поле — погибло гражданское лицо.

В Северске россия убила двух мирных жителей, повредила четыре частных дома.

Разрушения получили 29 гражданских объектов — 13 жилых домов, админздания, предприятия, гараж автомобили, газопровод, ЛЭП.

С начала полномасштабного вторжения Россия убила 1972 гражданских лица в Донецкой области, еще 4917 получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.