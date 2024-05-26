26 мая российская армия обстреляла Северск, Красногоровку и Времен Яр в Донецкой области, есть жертвы.
В результате обстрелов РФ в Донецкой области погибли три человека
26 мая оккупанты обстреляли г. Северск. В результате атаки во дворе дома погибла 86-летняя женщина.
Кроме того, под прицел русской армии в очередной раз попал г. Часовой Яр. От полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб мужчина 42 лет, находившийся на улице.
Также войска государства-агрессора нанесли удар по Красногоровке. В результате попадания средств поражения погиб горожанин 46 лет, а 66-летний мужчина ранен.
Тип оружия, используемый русскими военными против мирного населения, устанавливается.
За прошедшие сутки от российской агрессии в Донецкой области погибли 3 человека
По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в течение суток погибли два человека в Северске и один в Зеленом Поле. Двое гражданских получили ранения.
Управляемую авиационную бомбу кафиры сбросили на частный дом в селе Зеленое Поле — погибло гражданское лицо.
В Северске россия убила двух мирных жителей, повредила четыре частных дома.
Разрушения получили 29 гражданских объектов — 13 жилых домов, админздания, предприятия, гараж автомобили, газопровод, ЛЭП.
С начала полномасштабного вторжения Россия убила 1972 гражданских лица в Донецкой области, еще 4917 получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
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