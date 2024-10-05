Армия РФ обстреливала Донецкую область из артиллерии и авиации — погибли два человека

В результате российских обстрелов в Донецкой области 5 октября погибли двое гражданских, еще 6 получили ранения.

Россия убила двух человек в Донецкой области

По данным следствия, 5 октября 2024 года армия государства-агрессора обстреляла Бахмутский, Волновахский и Краматорский районы. В 11:00 ВС РФ, вероятно, из артиллерии ударили по г. Торецку. Несовместимые с жизнью травмы получила 65-летняя женщина. Поделиться

Около 12:00 враг нанес авиаудар по поселку Большая Новоселка. В результате атаки пострадали супруги: 86-летний мужчина погиб, а его жена 76 лет получила множественные осколочные ранения.

В 15:00 под бомбовый удар попал и г. Константиновка. В жилом квартале получили телесные повреждения разной степени тяжести пятеро горожан — три женщины в возрасте 54, 63 и 74 года и 54 и 72-летние мужчины. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочные ранения и резаные раны головы и конечностей.

В эпицентрах попаданий средств поражения повреждены жилые дома, линии электросети, газопроводы, автомобили и гараж. Предварительно по населенным пунктам российские войска ударили "КАБ-250".

Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Донецкой области

Как отметил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате атак преступной армии РФ по населенным пунктам в регионе в течение 3 октября погибли 2 человека и еще двое гражданских получили ранения.