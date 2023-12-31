Армия РФ перешла к позиционным боям на трех участках фронта — аналитики ISW

Преступная армия РФ перешла к позиционным боям в районе Купянска, Бахмута и Горловки.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), недавно командование российской оккупационной армии подтвердило проведение наступления в районе Кременной на Луганщине.

Кроме того, военные преступники армии РФ продолжали позиционные бои вдоль линии фронта Купянск-Сватово-Кременная.

Отмечается, что соответствующих геолокационным данным по состоянию на 29 декабря, подразделениям оккупантов удалось достичь минимального продвижения к западу от Дибровы.

Представители украинского и российского командования также подтверждают позиционные бои в районе Синьковки Харьковщины и Новоселовска, к северо-западу от Сватового, а также в направлении Лимана к северу от Григорьевки и к югу от Кременной.

Бои продолжались у Макеевки, к северо-западу от Кременной, Торского, к западу от Кременной, и в районе Серебрянского лесничества, к юго-западу от Кременной.

В Донецкой области командование российских оккупантов подтвердило продвижение к северо-западу и юго-западу от Бахмута.

Согласно геолокационным данным на 30 декабря, российские войска продвинулись на северные и северо-восточные окраины Богдановки и северо-западнее Хромового, северо-западнее Бахмута.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 30 декабря, показывают, что российские войска продвинулись севернее Клищиевки.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута в районе Григоровки, Хромового и Богдановки; юго-западнее Бахмута в районе Андреевки и Клещиевки; и северо-западнее Горловки в районе Шумов.

Кроме этого, командование преступной армии РФ также заявляет о наступлении на северном фланге в районе Авдеевки.

Геолокационные данные по состоянию на 30 декабря подтверждают продвижение россиян к северу от Степного и Авдеевки.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки, в районе Авдеевского коксохимического завода и Новобахмутовки, к северу от Авдеевки, в районе Степного и к западу от Каменки, к юго-востоку от Авдеевки, в районе промышленных , и юго-западнее Авдеевки, в районе Опросного, Северного, Первомайского и Невельского.

Аналитики ISW отмечают, что позиционные бои также продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но без подтвержденных изменений линии фронта.

Кроме этого заявляется о позиционных боях вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки к западу и юго-западу от Донецка.

Что известно о ситуации на юге Украины

Аналитики информируют о позиционных боях в районе Приютного, юго-западнее Великой Новоселки и Старомайорского, к югу от Великой Новоселки, что на границе Донецкой и Запорожской областей.

Кроме того, позиционные бои продолжались к западу и северу от Вербового, к востоку от Роботиного, вблизи Новофедоровки, к северо-востоку от Роботиного, и Новопрокоповки, к югу от Роботиного, к западу от Роботиного и к востоку от Копани, к северо-западу от Роботиного.

По информации украинского военного аналитика Константина Машовца, в течение последних 3 дней российские оккупанты имели продвижение в районе Вербового, Роботиного и Копани и почти привлекли на нет усилия подразделений ВСУ по проникновению на нынешнюю главную линию обороны России, чего удалось достичь в сентябре этого года.

Недавно аналитики наблюдали вероятный уход украинских войск в этом районе на более защищенные позиции ближе к Роботиному, и отчеты Машовца согласуются с этим наблюдением.

В то же время, украинские военные сохраняют позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Позиционные бои продолжаются в районе Крынок.