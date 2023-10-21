Армия РФ понесла бешеные потери на Таврическом направлении.

Преступная армия РФ в течение суток потеряла на Таврическом направлении не менее 500 военных и кучу бронетехники.

Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении

По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой Сил обороны Таврического направления, бригадного генерала Александра Тарнавского, в течение суток украинские военные ликвидировали около 500 российских окупантов и до 50 единиц вражеской техники.

В то же время, как отметил Тарнавский, враг нанес по позициям украинских военных 1 ракетный и 24 авиаудара, провел 53 безуспешных попытки атак и 685 раз ударил из артиллерии по позициям ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1244 огневых задач. Общие потери врага составили 496 человек. 2 кафира сдались в плен, - подчеркнул Тарнавский. Поделиться

По его словам, ВСУ уничтожили до 50 единиц военной техники, в том числе 11 танков, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной и 2 - специальной техники.

Около 80% всей вражеской техники в течение суток было уничтожено на территории Донецкой области.

Также уничтожены 4 склада боеприпасов врага. Еще 27 единиц ВОВ окупантов повреждено.

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации представителей прессцентра Сил обороны юга, в течение суток были зафиксированы десятки вражеских ракетных и авиаударов, а также атаки дронами по югу Украины.

В том числе оккупанты запустили три ракеты по Одесщине, Николаевщине и Херсонщине, но они взорвались в воздухе.

По данным украинских военных, в течение суток противник совершил пуски крылатых ракет тактической авиацией из акватории Черного моря.

Три ракеты неопределенного типа были направлены врагом вечером в Николаевскую, Херсонскую и Одесскую, но не достигли целей, сдетонировав в воздухе.

Позже крылатой ракетой Х-59 враг нанес удар по пригороду Кривого Рога. В результате попадания по территории дачного кооператива погиб человек и ранено еще одно гражданское лицо, повреждены три дома.

Одновременно с пуском КАБ по прифронтовым территориям самолеты тактической авиации выпустили ракеты Х-59 по Николаевщине и Херсонщине - удары пришлись на открытые территории.

Ночью враг также нанес комбинированный удар крылатыми ракетами "Искандер-К" и БПЛА типа "Shahed-131/136" по Кривому Рогу. На промышленном предприятии есть разрушение построек. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Прошло без погибших и пострадавших, - отмечают в пресс-центре ОК "Юг". Поделиться

Отмечается, что за сутки зафиксировано 10 вражеских авиационных ударов с применением 30 управляемых авиабомб по населенным пунктам правобережной Херсонщины - населенным пунктам Берислав, Ольговка, Никольское, Тягинка, Николаевка.

В результате ударов погиб гражданский человек, один дом разрушен, повреждено еще полтора десятка жилых домов.

пунктах, местах вероятного скопления людей. Дважды в сутки таких атак подверглась Золотая Балка.

Также враг совершил около 50 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 8 обстрелов населённых пунктов Николаевщины и Херсонщины. В результате обстрелов повреждены 5 частных домов и хозяйственное здание.

В то же время Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. В частности, за минувшие сутки ликвидировано 28 окупантов. Уничтожены две БМП, пушка, станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21" и 6 единиц автобронетехники.

В настоящее время в Черном море находятся четыре корабля вражеского флота, из них на боевом дежурстве один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".