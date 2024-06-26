Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ в районе Очеретиного
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ в районе Очеретиного

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 116 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Враг пытается прорвать оборону ВСУ в районе Очеретиного Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские военные активно отражают атаки российских окупантов в районе Очеретиного Донецкой области, причиняя значительные потери военному потенциалу противника.
  • Боевые действия продолжаются в разных районах на Харьковщине и в Донецкой области, где российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных.
  • Украинские военные успешно отражают атаки врага при помощи воздушных сил, артиллерии и ракетных войск, продолжая активную оборонительную деятельность.
  • На фронте в районе Очеретиного Донецкой области отмечается высокая интенсивность боевых действий, особенно в направлении Покровска, где враг активно действует.
  • Украинские воины продолжают применять средства огневого поражения, нанося существенные потери военной технике и живой силе российских оккупантов.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в Харьковской области с начала суток российские кафиры при поддержке авиации и артиллерии 10 раз штурмовали позиции украинских военных. в районах Волчанска, Липцев, Сотницкого Казачка и Глубокого.

Отмечается, что бои продолжаются в трех районах в Волчанске.

Уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники окупантов. Также поражены 30 вражеских блиндажей.

В направлении Купянска российские оккупанты 8 раз пытались атаковать позиции ВСУ вблизи Степной Новоселовки, Стельмаховки и Берестового.

В настоящее время украинские военные отразили 6 вражеских атак. Недалеко от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.

В направлении Лимана на Донетчине в течение дня российские кафиры 18 раз атаковали позиции украинских военных в районах 6 населённых пунктов.

Сейчас продолжаются 6 боеприкосновений.

Враг концентрирует свои усилия вблизи Макеевки и Невского, где произошло около 80% всех атак.

В направлении Северского враг провел 11 попыток штурмов в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Более половины боев продолжаются.

В направлении Торецкого российские оккупанты провели 9 атак вблизи Шумов, Торецкого, Дачного и Северного.

ВСУ уже отбили 3 вражеских атаки. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

Наибольшая интенсивность враждебных наступательных действий сохраняется в направлении Покровска.

Здесь российские оккупанты с начала суток провели 37 наступательных и штурмовых попыток.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из Очеретиного района, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки.

Отмечается, что украинские военные уже отразили 29 атак российских окупантов.

Еще восемь боеприкосновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки.

Оккупанты на направлении теряют в основном живую силу - за сегодняшний день наши воины ликвидировали и ранили более 200 военнослужащих врага.

В направлении Курахово с начала суток враг предпринял 8 безуспешных попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка.

Продолжается бой в районе Красногоровки.

Что известно о вражеских потерях

украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения.

В частности, сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и склад с боеприпасами.

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