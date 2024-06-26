По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 116 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Враг пытается прорвать оборону ВСУ в районе Очеретиного Донецкой области.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в Харьковской области с начала суток российские кафиры при поддержке авиации и артиллерии 10 раз штурмовали позиции украинских военных. в районах Волчанска, Липцев, Сотницкого Казачка и Глубокого.

Отмечается, что бои продолжаются в трех районах в Волчанске.

Уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники окупантов. Также поражены 30 вражеских блиндажей.

В направлении Купянска российские оккупанты 8 раз пытались атаковать позиции ВСУ вблизи Степной Новоселовки, Стельмаховки и Берестового.

В настоящее время украинские военные отразили 6 вражеских атак. Недалеко от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.

В направлении Лимана на Донетчине в течение дня российские кафиры 18 раз атаковали позиции украинских военных в районах 6 населённых пунктов.

Сейчас продолжаются 6 боеприкосновений.

Враг концентрирует свои усилия вблизи Макеевки и Невского, где произошло около 80% всех атак.

В направлении Северского враг провел 11 попыток штурмов в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Более половины боев продолжаются.

В направлении Торецкого российские оккупанты провели 9 атак вблизи Шумов, Торецкого, Дачного и Северного.

ВСУ уже отбили 3 вражеских атаки. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

Наибольшая интенсивность враждебных наступательных действий сохраняется в направлении Покровска.

Здесь российские оккупанты с начала суток провели 37 наступательных и штурмовых попыток.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из Очеретиного района, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки.

Отмечается, что украинские военные уже отразили 29 атак российских окупантов.

Еще восемь боеприкосновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки.

Оккупанты на направлении теряют в основном живую силу - за сегодняшний день наши воины ликвидировали и ранили более 200 военнослужащих врага.

В направлении Курахово с начала суток враг предпринял 8 безуспешных попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка.

Продолжается бой в районе Красногоровки.

Что известно о вражеских потерях

украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения.