По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 116 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ. Враг пытается прорвать оборону ВСУ в районе Очеретиного Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские военные активно отражают атаки российских окупантов в районе Очеретиного Донецкой области, причиняя значительные потери военному потенциалу противника.
- Боевые действия продолжаются в разных районах на Харьковщине и в Донецкой области, где российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных.
- Украинские военные успешно отражают атаки врага при помощи воздушных сил, артиллерии и ракетных войск, продолжая активную оборонительную деятельность.
- На фронте в районе Очеретиного Донецкой области отмечается высокая интенсивность боевых действий, особенно в направлении Покровска, где враг активно действует.
- Украинские воины продолжают применять средства огневого поражения, нанося существенные потери военной технике и живой силе российских оккупантов.
Что известно о ситуации на фронте
Отмечается, что в Харьковской области с начала суток российские кафиры при поддержке авиации и артиллерии 10 раз штурмовали позиции украинских военных. в районах Волчанска, Липцев, Сотницкого Казачка и Глубокого.
Отмечается, что бои продолжаются в трех районах в Волчанске.
Уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники окупантов. Также поражены 30 вражеских блиндажей.
В направлении Купянска российские оккупанты 8 раз пытались атаковать позиции ВСУ вблизи Степной Новоселовки, Стельмаховки и Берестового.
В настоящее время украинские военные отразили 6 вражеских атак. Недалеко от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.
В направлении Лимана на Донетчине в течение дня российские кафиры 18 раз атаковали позиции украинских военных в районах 6 населённых пунктов.
Сейчас продолжаются 6 боеприкосновений.
Враг концентрирует свои усилия вблизи Макеевки и Невского, где произошло около 80% всех атак.
В направлении Северского враг провел 11 попыток штурмов в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Более половины боев продолжаются.
В направлении Торецкого российские оккупанты провели 9 атак вблизи Шумов, Торецкого, Дачного и Северного.
ВСУ уже отбили 3 вражеских атаки. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.
Наибольшая интенсивность враждебных наступательных действий сохраняется в направлении Покровска.
Здесь российские оккупанты с начала суток провели 37 наступательных и штурмовых попыток.
Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из Очеретиного района, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки.
Отмечается, что украинские военные уже отразили 29 атак российских окупантов.
Еще восемь боеприкосновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки.
Оккупанты на направлении теряют в основном живую силу - за сегодняшний день наши воины ликвидировали и ранили более 200 военнослужащих врага.
В направлении Курахово с начала суток враг предпринял 8 безуспешных попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка.
Продолжается бой в районе Красногоровки.
Что известно о вражеских потерях
украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения.
В частности, сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и склад с боеприпасами.
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