Армия РФ снизила темп наступления после оккупации Авдеевки – аналитики

Темп наступательных операций РФ под Авдеевкой резко замедлился после захвата города. Оккупантам придется либо взять оперативную паузу, либо перебросить подкрепление в этот район с других участков фронта.

Аналитики проанализировали ситуацию в Авдеевке после оккупации города армией РФ

Ведомство ссылается на заявление спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия, который отметил, что за минувшие сутки количество российских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось.

Также существенно уменьшились российские обстрелы и активность авиации в этом районе. В настоящее время русские войска перегруппировываются и ведут расчистку города.

Украинские силы отошли на новую линию обороны, которую Вооруженные силы подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.

В отчете отмечается, что российским силам, вероятно, придется провести оперативную паузу, прежде чем возобновить существенные наступательные операции на Авдеевском направлении или придется перебросить на участок дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий возле города.

У российских сил есть резервы для такого усиления в других секторах, однако ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки, — отмечается в отчете. Поделиться

Лиховой и спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш, напротив, заявили, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит сконцентрированные вокруг Авдеевки силы, на другие, неопределенные участки линии фронта.

Евлаш заявил, что российским войскам, вероятно, понадобится не менее недели, чтобы перебросить подразделения из Авдеевки в бой в неопределенных районах фронта.

ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, дислоцирующуюся вблизи Авдеевки, — говорится в отчете. Поделиться

Что известно об отступлении ВСУ из Авдеевки

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.