Армия РФ снизила темпы наступления в районе Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снизила темпы наступления в районе Часового Яра

Танк ВСУ
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Источник:  ЛИГА.net

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ пытается провести перегруппировку в районе Часового Яра и уменьшила количество штурмов.

Что известно о ситуации в Донецкой области

Волошин отметил, что в районе Часового Яра зафиксировали 405 вражеских обстрелов, из которых 293 — за прошедшие сутки.

По его словам, большую часть обстрелов российские оккупанты проводят по южной части города.

Спикер ОСУВ "Хортица" также добавил, что в целом количество вражеских обстрелов выросло 7% по сравнению с прошлой неделей.

При этом, как отметил Волошин, преступная армия РФ с начала суток провела 8 атак в районе Белогоровки.

Три штурма проводились с применением бронетехники.

За прошедшую неделю общее количество вражеских штурмов в этом районе увеличилось на 1%.

По словам Волошина, в среднем оккупационная армия РФ проводит до 5 штурмовых действий в сутки.

Спикер ОСУВ "Хортица" также подчеркнул, что на этом направлении уменьшилось количество вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.

Волошин отметил, что в настоящее время большинство зданий уничтожено и вражеская артиллерия пытается прикрывать пехоту.

Он также добавил, что в направлении Краматорска российские оккупанты с начала суток дважды пытались выбить украинских военных с оборонных позиций.

Безуспешные попытки штурмов армии РФ отражены в районах Ивановского и Клещиевки.

Что говорят в Генштабе

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 40 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в районах Купянска и Покровска.

Там произошло и длится более половины всех сегодняшних боеприкосновений.

В Харьковской области продолжаются бои в районе Волчанска.

Отражены 2 вражеских атаки неподалеку от Петропавловки и Стельмаховки. Продолжаются боевые действия в районах Синьковки, Новоегоровки и Степной Новоселовки.

В целом количество вражеских атак с начала суток по этим направлениям возросло до 10.

В районе Покровска Донецкой области продолжаются три боя вблизи Новоселовки Первой, также ВСУ ведут бои с российскими оккупантами в районах Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского.

Отражены штурмовые действия, в частности, возле населенных пунктов Новоалександровка и Яснобродовка.

В общей сложности на направлении произошло и еще длится 16 боев.

Преступная армия РФ трижды с начала суток пыталась провести атаки в районе Красногоровки.

Одна атака отбита и продолжается отражение еще двоих.

ВСУ также отразили три вражеских попытки наступления вблизи Старомайорского.

В Запорожской области российские кафиры дважды атаковали возле Малых Щербаков, и провели одну атаку в районе Малой Токмачки.

На левобережье Херсонщины отражена одна вражеская атака в районе Крынок.

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