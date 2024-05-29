По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ пытается провести перегруппировку в районе Часового Яра и уменьшила количество штурмов.
Что известно о ситуации в Донецкой области
Волошин отметил, что в районе Часового Яра зафиксировали 405 вражеских обстрелов, из которых 293 — за прошедшие сутки.
По его словам, большую часть обстрелов российские оккупанты проводят по южной части города.
Спикер ОСУВ "Хортица" также добавил, что в целом количество вражеских обстрелов выросло 7% по сравнению с прошлой неделей.
При этом, как отметил Волошин, преступная армия РФ с начала суток провела 8 атак в районе Белогоровки.
Три штурма проводились с применением бронетехники.
За прошедшую неделю общее количество вражеских штурмов в этом районе увеличилось на 1%.
По словам Волошина, в среднем оккупационная армия РФ проводит до 5 штурмовых действий в сутки.
Спикер ОСУВ "Хортица" также подчеркнул, что на этом направлении уменьшилось количество вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.
Волошин отметил, что в настоящее время большинство зданий уничтожено и вражеская артиллерия пытается прикрывать пехоту.
Он также добавил, что в направлении Краматорска российские оккупанты с начала суток дважды пытались выбить украинских военных с оборонных позиций.
Безуспешные попытки штурмов армии РФ отражены в районах Ивановского и Клещиевки.
Что говорят в Генштабе
По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 40 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в районах Купянска и Покровска.
Там произошло и длится более половины всех сегодняшних боеприкосновений.
В Харьковской области продолжаются бои в районе Волчанска.
Отражены 2 вражеских атаки неподалеку от Петропавловки и Стельмаховки. Продолжаются боевые действия в районах Синьковки, Новоегоровки и Степной Новоселовки.
В целом количество вражеских атак с начала суток по этим направлениям возросло до 10.
В районе Покровска Донецкой области продолжаются три боя вблизи Новоселовки Первой, также ВСУ ведут бои с российскими оккупантами в районах Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского.
Отражены штурмовые действия, в частности, возле населенных пунктов Новоалександровка и Яснобродовка.
В общей сложности на направлении произошло и еще длится 16 боев.
Преступная армия РФ трижды с начала суток пыталась провести атаки в районе Красногоровки.
Одна атака отбита и продолжается отражение еще двоих.
ВСУ также отразили три вражеских попытки наступления вблизи Старомайорского.
В Запорожской области российские кафиры дважды атаковали возле Малых Щербаков, и провели одну атаку в районе Малой Токмачки.
На левобережье Херсонщины отражена одна вражеская атака в районе Крынок.
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