Армия РФ стремится захватить как можно больше территорий до получения Украиной помощи от США
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ стремится захватить как можно больше территорий до получения Украиной помощи от США

Армия РФ
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Источник:  The Independent

Оккупационная армия РФ стремится захватить как можно больше украинских территорий любой ценой до поступления ключевых вооружений украинским военным от США.

Что известно о планах российских окупантов захватить как можно больше украинских территорий

Журналисты издания отмечают, что хотя первые части военной помощи от США на сумму в 61 млрд долларов уже начали поступать в Украину, на поступление ключевой части помощи понадобятся недели или несколько месяцев.

Через российские оккупанты в полной мере используют на фронте собственное преимущество в артиллерии и численности личного состава и спешат добиться оцепления контролируемых украинскими военными участков фронта на востоке Донецкой области.

Кремль торопится. Они пытаются любой ценой улучшить свои боевые позиции, чтобы заставить Украину договориться о прекращении огня, — объясняет работник аналитического центра Jamestown Foundation в США Павел Лузин, который занимается вопросами российских вооруженных сил.

Отмечается, что после захвата Авдеевки накануне фиктивных российских выборов в марте московские войска захватили всего 11 населенных пунктов.

Почему оборона Временного Яра имеет стратегическое значение для ВСУ

Как отмечает украинский военный аналитик и советник МИДа Тарас Жовтенко, последние достижения войск РФ являются продолжением общей операции.

Перед президентскими выборами в России было ясно, что захват новых территорий — это политическая задача, переданная сверху русским солдатам. Прямо сейчас мы наблюдаем продолжение... Они пытаются захватить как можно больше земель до прибытия военной помощи США, — отмечает аналитик.

В частности, оккупационная армия РФ ведет активное наступление в районе Временного Яра.

Бахмут не имел настоящего стратегического значения, а Часов Яр имеет, — подчеркивает профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк

Захват города позволит российским оккупантам почти беспрепятственно продвигаться на юг Донецкой области в направлении Краматорска и даже дальше, в сторону Днепра.

Нет сомнений в том, что военная помощь США, когда она прибудет, по крайней мере, частично сведет на нет те преимущества, которыми сейчас пользуются российские войска на линии фронта. Но аналитики по-прежнему опасаются, что если Россия продолжит захватывать города и территории (особенно Времен Яр), это значительно усилит давление на силы Киева, — отмечается в материале издания.

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