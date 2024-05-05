Оккупационная армия РФ стремится захватить как можно больше украинских территорий любой ценой до поступления ключевых вооружений украинским военным от США.

Что известно о планах российских окупантов захватить как можно больше украинских территорий

Журналисты издания отмечают, что хотя первые части военной помощи от США на сумму в 61 млрд долларов уже начали поступать в Украину, на поступление ключевой части помощи понадобятся недели или несколько месяцев.

Через российские оккупанты в полной мере используют на фронте собственное преимущество в артиллерии и численности личного состава и спешат добиться оцепления контролируемых украинскими военными участков фронта на востоке Донецкой области.

Кремль торопится. Они пытаются любой ценой улучшить свои боевые позиции, чтобы заставить Украину договориться о прекращении огня, — объясняет работник аналитического центра Jamestown Foundation в США Павел Лузин, который занимается вопросами российских вооруженных сил. Поделиться

Отмечается, что после захвата Авдеевки накануне фиктивных российских выборов в марте московские войска захватили всего 11 населенных пунктов.

Почему оборона Временного Яра имеет стратегическое значение для ВСУ

Как отмечает украинский военный аналитик и советник МИДа Тарас Жовтенко, последние достижения войск РФ являются продолжением общей операции.

Перед президентскими выборами в России было ясно, что захват новых территорий — это политическая задача, переданная сверху русским солдатам. Прямо сейчас мы наблюдаем продолжение... Они пытаются захватить как можно больше земель до прибытия военной помощи США, — отмечает аналитик. Поделиться

В частности, оккупационная армия РФ ведет активное наступление в районе Временного Яра.

Бахмут не имел настоящего стратегического значения, а Часов Яр имеет, — подчеркивает профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк Поделиться

Захват города позволит российским оккупантам почти беспрепятственно продвигаться на юг Донецкой области в направлении Краматорска и даже дальше, в сторону Днепра.