Оккупационная армия РФ стремится захватить как можно больше украинских территорий любой ценой до поступления ключевых вооружений украинским военным от США.
Что известно о планах российских окупантов захватить как можно больше украинских территорий
Журналисты издания отмечают, что хотя первые части военной помощи от США на сумму в 61 млрд долларов уже начали поступать в Украину, на поступление ключевой части помощи понадобятся недели или несколько месяцев.
Через российские оккупанты в полной мере используют на фронте собственное преимущество в артиллерии и численности личного состава и спешат добиться оцепления контролируемых украинскими военными участков фронта на востоке Донецкой области.
Отмечается, что после захвата Авдеевки накануне фиктивных российских выборов в марте московские войска захватили всего 11 населенных пунктов.
Почему оборона Временного Яра имеет стратегическое значение для ВСУ
Как отмечает украинский военный аналитик и советник МИДа Тарас Жовтенко, последние достижения войск РФ являются продолжением общей операции.
В частности, оккупационная армия РФ ведет активное наступление в районе Временного Яра.
Захват города позволит российским оккупантам почти беспрепятственно продвигаться на юг Донецкой области в направлении Краматорска и даже дальше, в сторону Днепра.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-