По информации Генштаба, с начала суток 22 июня оккупационная армия РФ проявляет наибольшую наступательную активность в направлении Покровска и Торецкая в Донецкой области.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ увеличивает наступательную активность в направлении Торецка и Покровска в Донецкой области.
- Украинские военные уже вступили в бой с подразделениями преступной армии РФ более 66 раз с начала суток.
- На юге отмечаются провальные атаки оккупационной армии РФ в районах Роботино, Малой Токмачки и Каменского.
- Силы обороны успешно отражают вражеские штурмовые действия в районах Торецка, Покровска и других населенных пунктов.
- Боевые действия продолжаются как на восточном, так и на южном фронтах, где украинские военные активно сопротивляются противнику.
Что известно о ситуации на восточном фронте
С начала суток украинские военные уже 66 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Преступная армия РФ по артиллерии продолжает обстреливать приграничные районы Сумщины и Черниговщины, совершает воздушные атаки на Харьков.
Со стороны Белгорода террористы нанесли семь ударов четырнадцатью КАБами по населенному пункту Липке из Шебекино. Управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.
В направлении Купянска российские оккупанты 9 раз пробовали атаковать позиции ВСУ в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки.
ВСУ отразили 8 вражеских атак. Продолжается бой вблизи Стельмаховки.
Трижды враг пытался атаковать в направлении Лимана Донецкой области. Одну вражескую атаку украинские военные уже отбили. Продолжаются боевые действия вблизи Тернов и Невского.
Боровая и Пидлиман получили удары управляемыми авиационными бомбами.
В направлении Северска зафиксированы вражеские атаки вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки.
ВСУ уже отразили 8 атак российских оккупантов. Продолжаются боевые деяния.
Враг также увеличивает темпы наступательных действий в районах Горловки и Торецкая.
Сил обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отбиты, еще три – продолжаются.
В районе Покровска оккупанты с начала суток уже совершили 22 атаки на позиции украинских военных вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского.
В настоящее время уже отбиты 14 вражеских атак. Продолжаются еще 8 боев.
В направлении Курахового преступления армия РФ пытается вести наступление вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Здесь уже отражены 3 вражеских атака и еще три боеприкосновения продолжаются.
Отражены также 3 вражеских атаки возле Старомайорского и Водяного.
Что известно о ситуации на южном фронте
Отмечается, что оккупационная армия РФ совершила три провальные атаки в районе Роботино, Малой Токмачки и Каменского.
Идет еще один бой.
В районе Крынок на левобережье Херсонщины отражена одна вражеская атака в районе Крынок.
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