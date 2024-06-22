Армия РФ усиливает попытки наступления в направлении Торецка
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ усиливает попытки наступления в направлении Торецка

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба, с начала суток 22 июня оккупационная армия РФ проявляет наибольшую наступательную активность в направлении Покровска и Торецкая в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Оккупационная армия РФ увеличивает наступательную активность в направлении Торецка и Покровска в Донецкой области.
  • Украинские военные уже вступили в бой с подразделениями преступной армии РФ более 66 раз с начала суток.
  • На юге отмечаются провальные атаки оккупационной армии РФ в районах Роботино, Малой Токмачки и Каменского.
  • Силы обороны успешно отражают вражеские штурмовые действия в районах Торецка, Покровска и других населенных пунктов.
  • Боевые действия продолжаются как на восточном, так и на южном фронтах, где украинские военные активно сопротивляются противнику.

Что известно о ситуации на восточном фронте

С начала суток украинские военные уже 66 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Преступная армия РФ по артиллерии продолжает обстреливать приграничные районы Сумщины и Черниговщины, совершает воздушные атаки на Харьков.

Со стороны Белгорода террористы нанесли семь ударов четырнадцатью КАБами по населенному пункту Липке из Шебекино. Управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.

В направлении Купянска российские оккупанты 9 раз пробовали атаковать позиции ВСУ в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки.

ВСУ отразили 8 вражеских атак. Продолжается бой вблизи Стельмаховки.

Трижды враг пытался атаковать в направлении Лимана Донецкой области. Одну вражескую атаку украинские военные уже отбили. Продолжаются боевые действия вблизи Тернов и Невского.

Боровая и Пидлиман получили удары управляемыми авиационными бомбами.

В направлении Северска зафиксированы вражеские атаки вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки.

ВСУ уже отразили 8 атак российских оккупантов. Продолжаются боевые деяния.

Враг также увеличивает темпы наступательных действий в районах Горловки и Торецкая.

Сил обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отбиты, еще три – продолжаются.

В районе Покровска оккупанты с начала суток уже совершили 22 атаки на позиции украинских военных вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского.

В настоящее время уже отбиты 14 вражеских атак. Продолжаются еще 8 боев.

В направлении Курахового преступления армия РФ пытается вести наступление вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Здесь уже отражены 3 вражеских атака и еще три боеприкосновения продолжаются.

Отражены также 3 вражеских атаки возле Старомайорского и Водяного.

Что известно о ситуации на южном фронте

Отмечается, что оккупационная армия РФ совершила три провальные атаки в районе Роботино, Малой Токмачки и Каменского.

Идет еще один бой.

В районе Крынок на левобережье Херсонщины отражена одна вражеская атака в районе Крынок.

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