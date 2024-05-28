По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ увеличила количество штурмов в районе Часового Яра в Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра в Донецкой области
Волошин отметил, что российские оккупанты уменьшили использование авиации, однако вместо этого увеличили количество артиллерийских ударов.
За прошедшие сутки в районе Часового Яра было зафиксировано 1 тыс 100 минометных и артиллерийских обстрелов.
Что известно о ситуации на других участках фронта
По информации Генштаба, вечером, 28 мая, оккупационная армия РФ увеличила количество атак вдоль всей линии фронта.
С начала суток украинские военные уже 108 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
В настоящее время боевые действия продолжаются в 18 направлениях фронта. Наиболее напряженная ситуация зафиксирована в районе Покровска Донецкой области.
На Харьковщине с начала суток российские кафиры совершили 6 безуспешных атак.
В настоящее время украинские военные отбивают 2 вражеских атаки в районе Волчанска.
В районе Купянска российские оккупанты 19 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
Сейчас идет отражение двух вражеских атак в районах населенных пунктов Петропавловка и Дружелюбовка.
С начала суток враг потерял в этом направлении 35 захватчиков, одну артсистему. Кроме этого повреждения получил вражеский танк, автотехника и еще одна артсистема.
В районе Лимана российские кафиры 16 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ.
В направлении Северского подразделения преступной армии РФ пытаются вести атаки вблизи Белогоровки. Зафиксировано 8 вражеских атак, из которых 7 уже отражены и отражение еще одной продолжается.
В направлении Краматорска с начала суток оккупанты 6 раз пытались улучшить тактическое положение. ВСУ отразили все вражеские попытки продвинуться.
В районе Покровска сейчас продолжаются 10 боеприкосновений и отбито 15 вражеских атак.
Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Сокол.
В направлении Курахово с начала суток произошло девять боевых столкновений. В настоящее время ВСУ отразили 8 и продолжается отражение еще одной вражеской атаки.
Отражены пять вражеских атак и продолжается отражение еще одной в районе Старомайорского.
На левобережье Херсона зафиксировано 10 вражеских атак. В настоящее время идет бой в районе населенного пункта Олешковские Пески.
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