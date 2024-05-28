По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ увеличила количество штурмов в районе Часового Яра в Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Часового Яра в Донецкой области

Волошин отметил, что российские оккупанты уменьшили использование авиации, однако вместо этого увеличили количество артиллерийских ударов.

За прошедшие сутки в районе Часового Яра было зафиксировано 1 тыс 100 минометных и артиллерийских обстрелов.

В последнее время враг проводит штурмы с применением техники. В среднем вражеская армия проводит 5-6 штурмов в сутки. За прошедшие сутки на том направлении наши защитники уничтожили 47 окупантов, 107 получили ранения. Средняя статистика — враг теряет 50-60 военных во время штурмов, — подчеркнул Волошин. Поделиться

Что известно о ситуации на других участках фронта

По информации Генштаба, вечером, 28 мая, оккупационная армия РФ увеличила количество атак вдоль всей линии фронта.

С начала суток украинские военные уже 108 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В настоящее время боевые действия продолжаются в 18 направлениях фронта. Наиболее напряженная ситуация зафиксирована в районе Покровска Донецкой области.

На Харьковщине с начала суток российские кафиры совершили 6 безуспешных атак.

В настоящее время украинские военные отбивают 2 вражеских атаки в районе Волчанска.

В районе Купянска российские оккупанты 19 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Сейчас идет отражение двух вражеских атак в районах населенных пунктов Петропавловка и Дружелюбовка.

С начала суток враг потерял в этом направлении 35 захватчиков, одну артсистему. Кроме этого повреждения получил вражеский танк, автотехника и еще одна артсистема.

В районе Лимана российские кафиры 16 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ.

В направлении Северского подразделения преступной армии РФ пытаются вести атаки вблизи Белогоровки. Зафиксировано 8 вражеских атак, из которых 7 уже отражены и отражение еще одной продолжается.

В направлении Краматорска с начала суток оккупанты 6 раз пытались улучшить тактическое положение. ВСУ отразили все вражеские попытки продвинуться.

В районе Покровска сейчас продолжаются 10 боеприкосновений и отбито 15 вражеских атак.

Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Сокол.

В направлении Курахово с начала суток произошло девять боевых столкновений. В настоящее время ВСУ отразили 8 и продолжается отражение еще одной вражеской атаки.

Отражены пять вражеских атак и продолжается отражение еще одной в районе Старомайорского.

На левобережье Херсона зафиксировано 10 вражеских атак. В настоящее время идет бой в районе населенного пункта Олешковские Пески.