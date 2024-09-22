Армия РФ запустила более 900 КАБов и 400 дронов по Украине за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 900 КАБов и около 400 дронов. Также русская армия запустила около 30 ракет.
Главные тезисы
- Российская армия активно применяет управляемые авиационные бомбы и дроны в приграничной зоне Украины.
- Президент Украины выразил необходимость усиления обороны и обеспечения безопасности граждан.
- Силы противовоздушной обороны успешно сбили 71 'Шахед' в ходе новой атаки России.
- Украине требуется поддержка со стороны международных партнеров для обеспечения эффективной защиты.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Как отметил президент Владимир Зеленский, Украине необходимо усилить возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.
Силы ПВО сбили 71 "шахед" во время новой атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 22 сентября противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БПЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.
Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях
Напомним, 22 сентября российские войска ударили авиабомбами по Харькову. Была атакована обычная жилая многоэтажка. В результате обстрела 21 человек пострадал, среди которых 8-летний ребенок и двое подростков 17 лет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-