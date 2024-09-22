Армия РФ запустила более 900 КАБов и 400 дронов по Украине за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ запустила более 900 КАБов и 400 дронов по Украине за последнюю неделю

Владимир Зеленский
Армия РФ запустила более 900 КАБов и 400 дронов по Украине за последнюю неделю
Читати українською

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 900 КАБов и около 400 дронов. Также русская армия запустила около 30 ракет.

Главные тезисы

  • Российская армия активно применяет управляемые авиационные бомбы и дроны в приграничной зоне Украины.
  • Президент Украины выразил необходимость усиления обороны и обеспечения безопасности граждан.
  • Силы противовоздушной обороны успешно сбили 71 'Шахед' в ходе новой атаки России.
  • Украине требуется поддержка со стороны международных партнеров для обеспечения эффективной защиты.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Всего в течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "Шахедов", около 30 ракет разных типов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил президент Владимир Зеленский, Украине необходимо усилить возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.

Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе, подытожил Владимир Зеленский.

Силы ПВО сбили 71 "шахед" во время новой атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 22 сентября противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БПЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях

Напомним, 22 сентября российские войска ударили авиабомбами по Харькову. Была атакована обычная жилая многоэтажка. В результате обстрела 21 человек пострадал, среди которых 8-летний ребенок и двое подростков 17 лет.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атакует Сумщину КАБами и дронами ― есть раненый
Сумы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали более 20 человек
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Армия РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали более 20 человек
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 71 "шахед" во время новой атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 71 "шахед" во время новой атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?