Армия РФ запустила более 900 КАБов и 400 дронов по Украине за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине более 900 КАБов и около 400 дронов. Также русская армия запустила около 30 ракет.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Всего в течение недели враг применил более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 "Шахедов", около 30 ракет разных типов. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил президент Владимир Зеленский, Украине необходимо усилить возможности для еще большей защиты жизней людей и безопасности.

Украине нужна полноценная дальнобойность. Мы убеждаем партнеров и продолжим говорить об этом на следующей неделе, подытожил Владимир Зеленский. Поделиться

Силы ПВО сбили 71 "шахед" во время новой атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 22 сентября противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области и выпустил по Украине 80 ударных БПЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БПЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях