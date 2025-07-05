Астрономы обнаружили в Солнечной системе "незваного гостя"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрономы обнаружили в Солнечной системе "незваного гостя"

Что известно о новом таинственном событии в космосе
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Источник:  Interesting Engineering

Как сообщает команда агентства NASA, в Солнечной системе был зафиксирован таинственный космический объект, посетивший нас из неизведанных пространств межзвездного пространства.

Главные тезисы

  • Межзвездная комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для нашей планеты.
  • Комета держится на безопасном расстоянии от Земли и, возможно, приблизится к орбите Марса.

Что известно о новом таинственном событии в космосе

Непрошеного гостя смогли впервые зафиксировать с помощью телескопа Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).

По словам астрономов, речь идет о межзвездной комете, получившей название 3I/ATLAS — ее удалось обнаружить 1 июля.

Что важно понимать, это третий подтвержденный межзвездный объект.

Комету смогли зафиксировать, когда она находилась в 670 миллионах километров от Земли.

В NASA заявили, что этот межзвездный объект не представляет угрозы для нашей планеты. По словам представителей агентства, комета 3I/ATLAS будет держаться на безопасном расстоянии не менее 1,6 астрономических единиц, что составляет около 240 миллионов километров. Есть возможность, что она попадет на орбиту Марса.

Кроме того, указано, что ближайшее приближение 3I/ATLAS к Солнцу состоится около 30 октября.

Она находится на расстоянии около 1,4 астрономических единиц (около 210 миллионов километров) от звезды.

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