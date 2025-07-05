Астрономы обнаружили в Солнечной системе "незваного гостя"

В NASA заявили, что этот межзвездный объект не представляет угрозы для нашей планеты. По словам представителей агентства, комета 3I/ATLAS будет держаться на безопасном расстоянии не менее 1,6 астрономических единиц, что составляет около 240 миллионов километров. Есть возможность, что она попадет на орбиту Марса.