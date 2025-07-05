Астрономы обнаружили в Солнечной системе "незваного гостя"

Как сообщает команда агентства NASA, в Солнечной системе был зафиксирован таинственный космический объект, посетивший нас из неизведанных пространств межзвездного пространства.
Главные тезисы
- Межзвездная комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для нашей планеты.
- Комета держится на безопасном расстоянии от Земли и, возможно, приблизится к орбите Марса.
Что известно о новом таинственном событии в космосе
Непрошеного гостя смогли впервые зафиксировать с помощью телескопа Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).
По словам астрономов, речь идет о межзвездной комете, получившей название 3I/ATLAS — ее удалось обнаружить 1 июля.
Что важно понимать, это третий подтвержденный межзвездный объект.
Комету смогли зафиксировать, когда она находилась в 670 миллионах километров от Земли.
Кроме того, указано, что ближайшее приближение 3I/ATLAS к Солнцу состоится около 30 октября.
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