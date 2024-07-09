Атака РФ по Украине 8 июля. Дипломатические представительства в Киеве почтили память погибших

Дипломатические представительства ряда стран приспустили флаги на зданиях посольств в Киеве в знак траура по погибшим украинцам в результате российской ракетной атаки 8 июля.
Главные тезисы
- Дипломатические представительства ряда стран приспустили флаги в Киеве в знак траура по погибшим от ракетной атаки РФ 8 июля.
- Президент Украины озвучил информацию о числе погибших и пострадавших от атаки России по Украине.
- Лидеры государств выразили поддержку Украине и готовность совместных действий по защите населения от российского террора.
- Мировое сообщество обещает необходимую поддержку для победы над российским террором и защиты мирных граждан Украины.
- Спасательные работы продолжаются на местах попадания российских ракет, привлечено около 400 спасателей для окончания аварийно-спасательных работ.
Дипломатические представительства в Киеве почтили память погибших в результате ракетной атаки РФ
Фотографии с приспущенными флагами обнародованы на страницах послов в соцсети Х.
Ми сумуємо за жертвами вчорашньої ракетної атаки Росії на Київ і Україну. Посольство сьогодні приспустило прапори. Ми допоможемо постраждалим та їхнім родинам. Дієву підтримку з Німеччини отримають передусім діти з Охматдиту. #StandWithUkraine pic.twitter.com/kPxAZuHgpo— Martin Jaeger (@MJaegerT) July 9, 2024
Посол Британии в Украине Мартин Гаррис в своем сообщении заявил, что российское зло нужно победить.
Посольство Италии приспустило итальянские и европейские флаги в знак траура по погибшим из-за российских атак по Украине 8 июля.
В результате атаки РФ по Украине 8 июля погибли 38 человек
Такие данные озвучил президент Владимир Зеленский.
Из детской больницы «Охматдет» все пациенты переведены в другие медицинские учреждения, отметил Зеленский.
В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Привлечены около 400 спасателей. Благодарю всех, кто спасает и заботится о наших людях, всех, кто привлечен, всех, кто помогает. Мы продолжаем нашу работу по увеличению защиты наших городов и общин от российского террора. Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу. Также благодарю всех лидеров, которые поддержали нас и готовят новые общие шаги в защиту жизни от российского террора.
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