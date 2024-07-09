Атака РФ по Украине 8 июля. Дипломатические представительства в Киеве почтили память погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Украине 8 июля. Дипломатические представительства в Киеве почтили память погибших

Киев
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Источник:  Укринформ

Дипломатические представительства ряда стран приспустили флаги на зданиях посольств в Киеве в знак траура по погибшим украинцам в результате российской ракетной атаки 8 июля.

Главные тезисы

  • Дипломатические представительства ряда стран приспустили флаги в Киеве в знак траура по погибшим от ракетной атаки РФ 8 июля.
  • Президент Украины озвучил информацию о числе погибших и пострадавших от атаки России по Украине.
  • Лидеры государств выразили поддержку Украине и готовность совместных действий по защите населения от российского террора.
  • Мировое сообщество обещает необходимую поддержку для победы над российским террором и защиты мирных граждан Украины.
  • Спасательные работы продолжаются на местах попадания российских ракет, привлечено около 400 спасателей для окончания аварийно-спасательных работ.

Дипломатические представительства в Киеве почтили память погибших в результате ракетной атаки РФ

Фотографии с приспущенными флагами обнародованы на страницах послов в соцсети Х.

Посольство Германии в Украине

Мы скорбим по жертвам вчерашней ракетной атаки России на Киев и Украину. Посольство сегодня приспустило флаги. Мы поможем пострадавшим и их семьям. Действенную поддержку из Германии получат, прежде всего, дети из Охматдета, — написал посол Германии в Украине Мартин Егер.

Посол Британии в Украине Мартин Гаррис в своем сообщении заявил, что российское зло нужно победить.

Британский флаг приспущен у посольства в Киеве сегодня, когда Украина отмечает День национальной скорби в честь жертв жестоких ракетных атак России вчера. Мы будем их помнить. Это зло нужно победить.

Мартин Гаррис

Мартин Гаррис

Посол Британии в Украине

Посольство Великобритании в Украине.

Посольство Италии приспустило итальянские и европейские флаги в знак траура по погибшим из-за российских атак по Украине 8 июля.

В результате атаки РФ по Украине 8 июля погибли 38 человек

Такие данные озвучил президент Владимир Зеленский.

В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек — в Днепре.

Из детской больницы «Охматдет» все пациенты переведены в другие медицинские учреждения, отметил Зеленский.

В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Привлечены около 400 спасателей. Благодарю всех, кто спасает и заботится о наших людях, всех, кто привлечен, всех, кто помогает. Мы продолжаем нашу работу по увеличению защиты наших городов и общин от российского террора. Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу. Также благодарю всех лидеров, которые поддержали нас и готовят новые общие шаги в защиту жизни от российского террора.

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