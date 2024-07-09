Атака РФ по Украине 8 июля. Дипломатические представительства в Киеве почтили память погибших

Дипломатические представительства ряда стран приспустили флаги на зданиях посольств в Киеве в знак траура по погибшим украинцам в результате российской ракетной атаки 8 июля.

Дипломатические представительства в Киеве почтили память погибших в результате ракетной атаки РФ

Фотографии с приспущенными флагами обнародованы на страницах послов в соцсети Х.

Посольство Германии в Украине

Мы скорбим по жертвам вчерашней ракетной атаки России на Киев и Украину. Посольство сегодня приспустило флаги. Мы поможем пострадавшим и их семьям. Действенную поддержку из Германии получат, прежде всего, дети из Охматдета, — написал посол Германии в Украине Мартин Егер. Поделиться

Ми сумуємо за жертвами вчорашньої ракетної атаки Росії на Київ і Україну. Посольство сьогодні приспустило прапори. Ми допоможемо постраждалим та їхнім родинам. Дієву підтримку з Німеччини отримають передусім діти з Охматдиту. #StandWithUkraine pic.twitter.com/kPxAZuHgpo — Martin Jaeger (@MJaegerT) July 9, 2024

Посол Британии в Украине Мартин Гаррис в своем сообщении заявил, что российское зло нужно победить.

Британский флаг приспущен у посольства в Киеве сегодня, когда Украина отмечает День национальной скорби в честь жертв жестоких ракетных атак России вчера. Мы будем их помнить. Это зло нужно победить. Мартин Гаррис Посол Британии в Украине

Посольство Великобритании в Украине.

Посольство Италии приспустило итальянские и европейские флаги в знак траура по погибшим из-за российских атак по Украине 8 июля.

В результате атаки РФ по Украине 8 июля погибли 38 человек

Такие данные озвучил президент Владимир Зеленский.

В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек — в Днепре. Поделиться

Из детской больницы «Охматдет» все пациенты переведены в другие медицинские учреждения, отметил Зеленский.