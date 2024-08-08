Австралийский генерал назвал сроки окончательного провала наступления армии РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Австралийский генерал назвал сроки окончательного провала наступления армии РФ в Украине

Военный РФ
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Источник:  Foreign Affairs

По словам генерал-майора армии Австралии в отставке Мика Райана, преступная армия РФ сможет поддерживать собственное наступление на востоке Украины не более двух месяцев.

Главные тезисы

  • Австралийский генерал прогнозирует окончание наступления армии РФ в Украине из-за недопустимых потерь войск.
  • Украине важно быстро подготовиться к проведению контрнаступлений по рекомендациям генерала-майора армии Австралии.
  • Военные ВСУ готовятся к завершению наступления армии РФ и перехвату инициативы.
  • Украине необходимо развивать потенциал для эффективного управления операциями по уничтожению враждебных целей.
  • Решения о приоритетах и планировании операций в Украине лежат в компетенции страны, что дает возможность секретности и удивить оппонента.

Что известно о вероятном провальном завершении наступления армии РФ в Украине

Мика Райан подчеркнул, что у российских оккупантов в конце 2023 года была возможность переломить ход развязанной преступной войны против Украины, однако в течение последних 6 месяцев они не смогли ее реализовать.

Русским сухопутным войскам удалось отвоевать только небольшие участки земли. В общей сложности общая площадь территории, занятой Россией с января 2024 года, составляет около 930 кв км. Трудно назвать эти завоевания успехом, если они дались ценой потери 180 тыс. солдат российской армии, согласно оценкам западной разведки. Московские войска не окончили наступление. Они продолжают атаковать по нескольким фронтам на земле и бомбить украинскую инфраструктуру с воздуха. Но даже самые боеспособные военные формирования не могут поддерживать наступление вечно, и после потери такого количества войск окно возможностей для России может скоро закрыться, отмечает австралийский генерал в отставке.

Он отметил, что в ближайшее время руководство преступной армии РФ вынуждено будет остановить наступление и провести перегруппировку.

В военных институтах это называется кульминационным моментом – время, когда в атакующей силе заканчиваются люди, техника и потенциал, необходимые для эффективной борьбы, – объясняет Райан.

Он добавил, что Украина, со своей стороны, уже сейчас может внимательно изучать ситуацию на фронте и искать слабые места российских оккупантов.

Наступление армии РФ скоро захлебнется и Украина должна перехватить инициативу
Военные ВСУ

Она может сотрудничать с НАТО для обучения и подготовки к новым наступательным операциям. Она может управлять внешними ожиданиями. И она может разработать новую концепцию победы - такую, которая сделает военное положение в России действительно несостоятельным. Именно тогда и только тогда Украина сможет вести переговоры на выгодных условиях и одержать крепкую победу, – подчеркивает австралийский военный.

Что Украине необходимо для проведения нового контрнаступления

Райан отметил, что на пути к проведению нового контрнаступления украинское руководство может столкнуться с дополнительными препятствиями.

Украине необходимо найти быстрые и эффективные решения для воспитания и обучения большего количества отдельных солдат, а также оснащения новых бригад, - подчеркивает генерал-майор армии Австралии в отставке.

Он также обратил внимание, что Украина сохраняет и развивает потенциал для эффективного управления оперативными и стратегическими кампаниями по уничтожению враждебных целей.

В настоящее время ударный комплекс Киева применяется против трех ключевых целей: российской нефтяной промышленности; стандартных военных объектов, таких как аэродромы, штабы, резервы войск, системы ПВО и логистические узлы; Крым и Черноморский флот России. В течение следующих нескольких месяцев Украине придется принимать сложные решения о том, как расставить приоритеты в этих целях и сколько оружия держать в резерве. Но эти решения находятся полностью в компетенции Украины. Так же, как и решение о времени и месте проведения будущих наступательных операций. Окончательный выбор должен оставаться тщательно охраняемым секретом, чтобы дать Киеву максимальный шанс удивить Москву, - отмечает Райан.

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