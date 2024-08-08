По словам генерал-майора армии Австралии в отставке Мика Райана, преступная армия РФ сможет поддерживать собственное наступление на востоке Украины не более двух месяцев.

Что известно о вероятном провальном завершении наступления армии РФ в Украине

Мика Райан подчеркнул, что у российских оккупантов в конце 2023 года была возможность переломить ход развязанной преступной войны против Украины, однако в течение последних 6 месяцев они не смогли ее реализовать.

Русским сухопутным войскам удалось отвоевать только небольшие участки земли. В общей сложности общая площадь территории, занятой Россией с января 2024 года, составляет около 930 кв км. Трудно назвать эти завоевания успехом, если они дались ценой потери 180 тыс. солдат российской армии, согласно оценкам западной разведки. Московские войска не окончили наступление. Они продолжают атаковать по нескольким фронтам на земле и бомбить украинскую инфраструктуру с воздуха. Но даже самые боеспособные военные формирования не могут поддерживать наступление вечно, и после потери такого количества войск окно возможностей для России может скоро закрыться, отмечает австралийский генерал в отставке. Поделиться

Он отметил, что в ближайшее время руководство преступной армии РФ вынуждено будет остановить наступление и провести перегруппировку.

В военных институтах это называется кульминационным моментом – время, когда в атакующей силе заканчиваются люди, техника и потенциал, необходимые для эффективной борьбы, – объясняет Райан. Поделиться

Он добавил, что Украина, со своей стороны, уже сейчас может внимательно изучать ситуацию на фронте и искать слабые места российских оккупантов.

Военные ВСУ

Она может сотрудничать с НАТО для обучения и подготовки к новым наступательным операциям. Она может управлять внешними ожиданиями. И она может разработать новую концепцию победы - такую, которая сделает военное положение в России действительно несостоятельным. Именно тогда и только тогда Украина сможет вести переговоры на выгодных условиях и одержать крепкую победу, – подчеркивает австралийский военный. Поделиться

Что Украине необходимо для проведения нового контрнаступления

Райан отметил, что на пути к проведению нового контрнаступления украинское руководство может столкнуться с дополнительными препятствиями.

Украине необходимо найти быстрые и эффективные решения для воспитания и обучения большего количества отдельных солдат, а также оснащения новых бригад, - подчеркивает генерал-майор армии Австралии в отставке. Поделиться

Он также обратил внимание, что Украина сохраняет и развивает потенциал для эффективного управления оперативными и стратегическими кампаниями по уничтожению враждебных целей.