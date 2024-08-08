По словам генерал-майора армии Австралии в отставке Мика Райана, преступная армия РФ сможет поддерживать собственное наступление на востоке Украины не более двух месяцев.
Главные тезисы
Австралийский генерал прогнозирует окончание наступления армии РФ в Украине из-за недопустимых потерь войск.
Украине важно быстро подготовиться к проведению контрнаступлений по рекомендациям генерала-майора армии Австралии.
Военные ВСУ готовятся к завершению наступления армии РФ и перехвату инициативы.
Украине необходимо развивать потенциал для эффективного управления операциями по уничтожению враждебных целей.
Решения о приоритетах и планировании операций в Украине лежат в компетенции страны, что дает возможность секретности и удивить оппонента.
Что известно о вероятном провальном завершении наступления армии РФ в Украине
Мика Райан подчеркнул, что у российских оккупантов в конце 2023 года была возможность переломить ход развязанной преступной войны против Украины, однако в течение последних 6 месяцев они не смогли ее реализовать.
Он отметил, что в ближайшее время руководство преступной армии РФ вынуждено будет остановить наступление и провести перегруппировку.
Он добавил, что Украина, со своей стороны, уже сейчас может внимательно изучать ситуацию на фронте и искать слабые места российских оккупантов.
Что Украине необходимо для проведения нового контрнаступления
Райан отметил, что на пути к проведению нового контрнаступления украинское руководство может столкнуться с дополнительными препятствиями.
Он также обратил внимание, что Украина сохраняет и развивает потенциал для эффективного управления оперативными и стратегическими кампаниями по уничтожению враждебных целей.