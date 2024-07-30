Австрийский полковник Райснер описал седьмую фазу войны РФ против Украины

За период полномасштабного вторжения РФ в Украину война прошла немало этапов, которые имели свои отличительные черты. Что касается текущей фазы боевых действий – седьмой – то она характеризуется потерей ресурсов обеих сторон. Таким видением поделился полковник службы генерального штаба Австрии Маркус Райснер.

Текущие события на фронте и за его пределами имеют решающее значение для финала войны

Как отмечает австрийский военный, наступление армии РФ, которое началось в марте и продолжается до сих пор, было попыткой Кремля растянуть украинские силы.

Его (наступления — ред.) началом фактически было российское наступление на территорию к северу от Харькова… Можно распознать оперативное намерение РФ растянуть украинские Вооруженные силы. Иными словами, была сделана попытка отвлечь ВСУ из Донбасса, — объяснил Маркус Райснер. Поделиться

Более того, как известно, этот этап войны также характеризуется увеличением числа привлеченных солдат РФ.

Согласно последним данным, в настоящее время это около 650 тыс. оккупантов.

Что важно понимать, из них около 520 тысяч находятся на фронте. Они пытаются продвинуться вперед, прежде всего, на Донбассе.

Райснер также обращает внимание на то, что решающим фактором для этой седьмой фазы являются ресурсы.

На стратегическом уровне целью (России — ред.) является истощение Украины с помощью воздушных ударов по критически важным объектам инфраструктуры, — подчеркнул он. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте 30 июля

В течение текущих суток на фронте произошло 108 боевых столкновений.

Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла 71 авиационный удар с применением 107 КАБов, 340 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, враг совершил около 3 тысяч обстрелов позиций наших войск с использованием разных типов вооружения.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Веселого, Ивановки, Желанного и Яснобродовки. Поделиться

Согласно последним данным, потери врага на этом направлении составляют 265 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, три ББМ, пять единиц автомобильной техники и одна специальной. Кроме того, три автомобиля и две вражеские пушки были повреждены.