По словам полковника Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера, он сейчас видит 3 сценария дальнейшего развития ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Главные тезисы
Полковник Райснер выделил 3 сценария развития войны России против Украины, подчеркнув важность поддержки союзников для украинской стороны.
Ограничения в применении вооружений усложняют достижение результатов в войне на истощение, требуется мощная поддержка союзников для успешного противостояния России.
Массированные атаки и применение систем вооружений большой дальности среди ключевых аспектов изменения хода войны и достижения значительного влияния на противника.
Австрийский полковник подчеркнул важность массированных атак и снятия ограничений союзниками для Украины, чтобы действительно нанести ущерб России и изменить ход войны.
Для успешного противоборства России украинцам требуется мощная поддержка западных партнеров и возможность использовать высокоточные системы вооружений для значительного воздействия на противника.
Как может дальше развиваться война России против Украины
По его словам, в первом случае украинским военным удается добиться значительного прорыва и нанести поражение оккупационной армии РФ, вернув оккупированные страной-агрессорой территории к границам 1991 года.
Вторым вариантом он называет прорыв оккупационной армии РФ и проигрыш Украины.
Он отметил, что маловероятно, что российским оккупантам удастся дойти до Львова.
Третьим сценарием он называет фактическую "заморозку" развязанной Кремлем войны.
По его словам, в развязанной Россией войне на истощение Украина сможет выстоять только при мощной поддержке партнеров.
По словам военного, Украина уже вписала себя в историю, и это нельзя будет стереть.
Достаточную ли помощь Украине оказывают партнеры для победы в войне
Австрийский военный отметил, что в войне на истощение точечные удары не дают результата, но необходимо совершать массированные атаки.
Он констатировал, что сейчас у Украины нет такой возможности.
Райснер отметил, что для изменения ситуации в войне Украине необходимы системы вооружения большой дальности и снятия партнерами ограничений использования их оружия для ударов по стратегическим целям на территории России.
По его словам, США не заинтересованы в том, чтобы уничтожить Россию или заставить ее капитулировать, а просто пытаются поставить Кремль на место.
По его словам, атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России сократили российское производство на 5-10%, что не является критическим для врага.
При этом он предупредил, что не имеет какой-либо определенной системы вооружений, способной переломить ход войны, в том числе и F-16, поскольку преступная армия РФ быстро приспосабливается.
Райснер подчеркнул, что для достижения эффекта нужно массированное применение оружия - "за короткий промежуток времени, в течение 14 дней, почти каждый день, нужно нанести мощные удары, чтобы сильно поразить врага и заставить отступить".