По словам полковника Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера, он сейчас видит 3 сценария дальнейшего развития ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Как может дальше развиваться война России против Украины

На мой взгляд, есть три варианта развития событий. И все три варианта зависят от того, насколько активно Запад будет поддерживать Украину. Почему? Украина сейчас имеет очень ограниченные возможности обеспечить устойчивые поставки в Вооруженные силы за счет собственного военно-промышленного комплекса и населения. Иными словами, все зависит от ресурсов, которые Запад предоставляет Украине как военных, так и гражданских, - объясняет Райснер. Поделиться

По его словам, в первом случае украинским военным удается добиться значительного прорыва и нанести поражение оккупационной армии РФ, вернув оккупированные страной-агрессорой территории к границам 1991 года.

Вероятность этого сейчас низка. Почему? Из-за огромного давления россиян по всему фронту, считает австрийский военный. Поделиться

Артиллерия ВСУ

Вторым вариантом он называет прорыв оккупационной армии РФ и проигрыш Украины.

Он отметил, что маловероятно, что российским оккупантам удастся дойти до Львова.

Почему? Потому что у российской стороны тоже нет ресурсов и возможностей для столь масштабного прорыва. Однако вполне возможно, что россияне будут использовать уже совершенные прорывы или вторжения, – подчеркнул Райснер. Поделиться

Третьим сценарием он называет фактическую "заморозку" развязанной Кремлем войны.

Другими словами, будет какое-то перемирие. Но это возможно только при условии, что обе стороны будут видеть в этом смысл. На данный момент мы пока не видим такой ситуации в ходе войны, когда обе стороны сочтут это целесообразным, хотя, по моему мнению, уже видны некоторые сигналы. Вспомните, что недавно Президент Зеленский заметил, что Россия должна присутствовать на следующей мировой конференции. Это может быть началом зондирования возможностей для переговоров, отмечает Райснер. Поделиться

По его словам, в развязанной Россией войне на истощение Украина сможет выстоять только при мощной поддержке партнеров.

И у Украины здесь проблема – ее успех зависит не от собственной воли, а фактически от воли тех, кто ее поддерживает. В военном деле это называется "центр тяготения". Даже если Украина будет продолжать храбро сражаться, она сможет достичь своей цели только при условии, что Запад будет продолжать поддерживать Украину. В противном случае будет тяжело. Но это тоже то, что можно увидеть в историческом контексте. Возможно, будет какой-то промежуточный период, который продлится несколько десятилетий до тех пор, пока не состоится следующий ключевой этап развития. И здесь важно понимать, что эта ситуация означает для России в долгосрочной перспективе рост изоляции и так далее, отмечает австрийский военный. Поделиться

По словам военного, Украина уже вписала себя в историю, и это нельзя будет стереть.

Это – факт. Оборонительный успех, которого действительно достигла Украина, является историческим фактом. Об этом будут написаны сотни книг, – убежден Райснер. Поделиться

Достаточную ли помощь Украине оказывают партнеры для победы в войне

Австрийский военный отметил, что в войне на истощение точечные удары не дают результата, но необходимо совершать массированные атаки.

Он констатировал, что сейчас у Украины нет такой возможности.

Райснер отметил, что для изменения ситуации в войне Украине необходимы системы вооружения большой дальности и снятия партнерами ограничений использования их оружия для ударов по стратегическим целям на территории России.

Украина пытается обойти это путем применения беспилотников для атак на нефтеперерабатывающие заводы или аэродромы российской авиации. Но эффект возможен только тогда, когда эти ограничения будут преодолены… В войне на истощение не отдельные точечные удары с высокой точностью изменяют ситуацию. Нужны массированные атаки, многочисленные удары с высокой интенсивностью и в течение определенного времени, чтобы действительно сломить противника. Основная проблема, с которой здесь столкнулась Украина, состоит в том, что хотя ей и поставляются высококачественные и высокоточные системы вооружения от Запада, она не может использовать их в той мере и в том масштабе, чтобы оказать существенное влияние на российскую сторону, - объясняет австрийский полковник. . Поделиться

По его словам, США не заинтересованы в том, чтобы уничтожить Россию или заставить ее капитулировать, а просто пытаются поставить Кремль на место.

Это часто повторяется в самих Соединенных Штатах: не "уничтожить Россию", а "сдерживать Россию". Это также видно на многих примерах, в частности, количества поставленных систем вооружений. Вспомните системы HIMARS, продемонстрировавшие большую эффективность. Тогда Украина хотела получить 300 единиц, но пока получила чуть меньше 48. Вспомните о задержке поставок F-16, об ограничении применения ATACMS. Кроме того, США дали понять, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы не совсем положительно воспринимаются, поскольку это может привести к дефициту ресурсов на мировых рынках, отмечает Райснер. Поделиться

По его словам, атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России сократили российское производство на 5-10%, что не является критическим для врага.

Для достижения реального эффекта нужно больше интенсивных массированных атак, чтобы действительно нанести экономический ущерб России и избавить ее от ресурсов, необходимых для продолжения войны на фронте в Украине, - подчеркивает Райснер. Поделиться

При этом он предупредил, что не имеет какой-либо определенной системы вооружений, способной переломить ход войны, в том числе и F-16, поскольку преступная армия РФ быстро приспосабливается.

Было видно, что Россия смогла приспособиться к применению HIMARS. К примеру, децентрализовав свою логистику, а также используя средства радиоэлектронной борьбы и глушения ракет GMLRS, выпущенных HIMARS. То же касается и применения кассетных боеприпасов и ATACMS. Они были успешно применены против аэродромов и систем ПВО российских воздушно-космических сил, но можно увидеть, что Россия уже смогла быстро адаптироваться, – отмечает австрийский полковник. Поделиться

Райснер подчеркнул, что для достижения эффекта нужно массированное применение оружия - "за короткий промежуток времени, в течение 14 дней, почти каждый день, нужно нанести мощные удары, чтобы сильно поразить врага и заставить отступить".