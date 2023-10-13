Байден намерен представить план финансирования Украины и Израиля — Reuters

Президент США Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля. Об этом сообщили в Белом доме.

Помощь Украине и Израилю

Администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю и Украине.

В то же время некоторые республиканцы заявили, что будут противиться попыткам увязать помощь Израилю с помощью Украины.

Любое решение по финансированию должно быть принято Сенатом США во главе с демократами и контролируемой республиканцами Палатой представителей, которая не может выбрать спикера, что не позволяет ей принимать какие-либо решения.

NBC News сообщал, что план финансирования Байдена также будет содержать деньги для Тайваня и южной границы США.

Белый дом обсуждает объединение помощи Украине и Израилю

Ранее стало известно, что администрация Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе обсуждают, связать ли помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Белый дом считает, что США обладают способностью поддерживать Израиль и Украину одновременно.