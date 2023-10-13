Байден намерен представить план финансирования Украины и Израиля — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

Байден намерен представить план финансирования Украины и Израиля — Reuters

Джо Байден
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент США Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля. Об этом сообщили в Белом доме.

Помощь Украине и Израилю

Администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю и Украине.

В то же время некоторые республиканцы заявили, что будут противиться попыткам увязать помощь Израилю с помощью Украины.

Любое решение по финансированию должно быть принято Сенатом США во главе с демократами и контролируемой республиканцами Палатой представителей, которая не может выбрать спикера, что не позволяет ей принимать какие-либо решения.

NBC News сообщал, что план финансирования Байдена также будет содержать деньги для Тайваня и южной границы США.

Белый дом обсуждает объединение помощи Украине и Израилю

Ранее стало известно, что администрация Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе обсуждают, связать ли помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Белый дом считает, что США обладают способностью поддерживать Израиль и Украину одновременно.

Белый дом тихо оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю, сказал представитель администрации, признавая, что окончательное решение будет за Конгрессом.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США должны готовиться одновременно воевать против России и Китая — Reuters
Бронетехника армии США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США не выдвинули Израилю условий применения американского оружия против ХАМАС
Ллойд Остин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может дополнительно получить от США дроны-камикадзе Switchblade 600 - Newsweek
БпЛА Switchblade

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.