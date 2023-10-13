Байден намерен представить план финансирования Украины и Израиля — Reuters

Президент США Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля. Об этом сообщили в Белом доме.
Помощь Украине и Израилю
Администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю и Украине.
В то же время некоторые республиканцы заявили, что будут противиться попыткам увязать помощь Израилю с помощью Украины.
Любое решение по финансированию должно быть принято Сенатом США во главе с демократами и контролируемой республиканцами Палатой представителей, которая не может выбрать спикера, что не позволяет ей принимать какие-либо решения.
NBC News сообщал, что план финансирования Байдена также будет содержать деньги для Тайваня и южной границы США.
Белый дом обсуждает объединение помощи Украине и Израилю
Ранее стало известно, что администрация Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе обсуждают, связать ли помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.
Белый дом считает, что США обладают способностью поддерживать Израиль и Украину одновременно.
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