Президент США Джо Байден выступит в четверг с обращением к нации, чтобы озвучить ответ на атаку ХАМАС на Израиль и войну России против Украины.
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
В заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о выступлении Байдена отмечается, что он будет произнесен в четверг в 20:00 по восточному времени (в 3 ночи 20 октября по Киеву – ред.).
Белый дом обсуждает объединение помощи Украине и Израилю
Ранее стало известно, что администрация Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе обсуждают, связать ли помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.
Белый дом считает, что США обладают способностью поддерживать Израиль и Украину одновременно.
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