Президент США Джо Байден выступит в четверг с обращением к нации, чтобы озвучить ответ на атаку ХАМАС на Израиль и войну России против Украины.

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

Завтра (в четверг, 19 октября – ред.) президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические атаки ХАМАС против Израиля и жестокую войну России против Украины, - говорится в заявлении Белого дома. Поделиться

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о выступлении Байдена отмечается, что он будет произнесен в четверг в 20:00 по восточному времени (в 3 ночи 20 октября по Киеву – ред.).

Белый дом обсуждает объединение помощи Украине и Израилю

Ранее стало известно, что администрация Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе обсуждают, связать ли помощь Израилю с дополнительным финансированием для Украины.

Белый дом считает, что США обладают способностью поддерживать Израиль и Украину одновременно.