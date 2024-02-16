Американский лидер Джо Байден поделился с миром своей реакцией на то, что Палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект с помощью для Украины.
Байден подверг жесткой критике Палату представителей
По словам президента США, безответственное решение Палаты представителей в столь важный исторический момент никто никогда не забудет.
С комментарием по этому поводу также выступил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
Он обвинил во всем непосредственно спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.
Как отмечает Бейтс, каждый день из-за спикера Джонсона ситуация с нацбезопасностью США существенно ухудшается, а "Америка проигрывает".
Что важно знать о решении Палаты представителей США
Как уже упоминалось ранее, 16 февраля в Палате представителей не состоится ни одного голосования – все они были отменены.
Члены палаты намерены вернуться к работе 28 февраля.
Это означает, что долгожданное голосование за решение о средствах для Украины было отложено по меньшей мере на две недели.
Что важно понимать, инициатором этого решения был спикер палаты Майк Джонсон, ранее угрожавший не вынести на голосование проект с помощью для Украины.
Также он жалуется, что Белый дом не хочет организовать ему переговоры с Джо Байденом для обсуждения этого вопроса.
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