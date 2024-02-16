Американский лидер Джо Байден поделился с миром своей реакцией на то, что Палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект с помощью для Украины.

Байден подверг жесткой критике Палату представителей

По словам президента США, безответственное решение Палаты представителей в столь важный исторический момент никто никогда не забудет.

Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта. Джо Байден Президент США

Failure to support Ukraine at this critical moment will never be forgotten. — President Biden (@POTUS) February 15, 2024

С комментарием по этому поводу также выступил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Он обвинил во всем непосредственно спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

Как отмечает Бейтс, каждый день из-за спикера Джонсона ситуация с нацбезопасностью США существенно ухудшается, а "Америка проигрывает".

Спикер Джонсон (...) отправляет палату на досрочный, незаслуженный перерыв и тем самым усиливает убийственные военные усилия России и иранский режим за счет нацбезопасности США, наших рабочих мест и ближайших союзников. Эндрю Бейтс Спикер Белого дома

Что важно знать о решении Палаты представителей США

Как уже упоминалось ранее, 16 февраля в Палате представителей не состоится ни одного голосования – все они были отменены.

Члены палаты намерены вернуться к работе 28 февраля.

Это означает, что долгожданное голосование за решение о средствах для Украины было отложено по меньшей мере на две недели.

Что важно понимать, инициатором этого решения был спикер палаты Майк Джонсон, ранее угрожавший не вынести на голосование проект с помощью для Украины.

Также он жалуется, что Белый дом не хочет организовать ему переговоры с Джо Байденом для обсуждения этого вопроса.