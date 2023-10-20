Байден срочно обратился к американскому народу касательно Украины — видео

Глава Белого дома Джо Байден во время обращения к нации заявил, что пошлет в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь Украине, а также Израилю.
Байден хочет передать масштабную помощь для Украины и Израиля
По словам американского лидера, он направит "срочный бюджетный запрос" в Конгресс, чтобы "профинансировать потребности национальной безопасности Америки для поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину".
Что важно понимать, еще несколько дней назад американские журналисты узнали о том, что глава Белого дома рассчитывает получить 60 млрд долларов для Украины и помощь Израилю в запросе на финансирование в размере 100 млрд долларов.
Байден объяснил, почему США будут поддерживать Украину и Израиль
Во время обращения к нации Байден обратил внимание на то, что прямо сейчас мир переживает "переломный момент" в истории, заключающийся в битве между мировыми демократиями и автократиями.
Глава Белого дома решил сравнить то, что сейчас происходит в Израиле с почти 20 месяцами войны в Украине.
По его убеждению, поддержка обеих войн в Израиле и Украине "жизненно важна для национальной безопасности их страны”, а также создает в Штатах новые рабочие места.
Президент США также напомнил, что враги США постоянно наблюдают за реакцией Штатов на важнейшие события на международной арене.
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