Байден встретится с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Украине — Politico

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для проведения переговоров по оказанию помощи Украине.

Что обсудит Байден с лидерами Конгеса

Отмечается, что парламентарии в Сенате потратили месяцы на обсуждение потенциального двухпартийного соглашения о добавлении новых ограничений пограничной и иммиграционной политики к запросу Байдена по выделению 100 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и пограничной безопасности. Однако, эти переговоры еще не привели к соглашению.

Среди ожидаемых участников:

лидер большинства в Сенате Чак Шумер;

лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл;

спикер Палаты представителей Майк Джонсон;

лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Politico пишет, что на встрече также будут присутствовать руководители ключевых комитетов, в том числе те, которые возглавляют комитеты по ассигнованиям. Встреча должна пройти 17 января.

Что известно о помощи от США для Украины

18 октября стало известно, что Байден планирует передать Конгрессу пакет военной помощи Израилю и Украине, а также помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань в размере 106 миллиардов долларов.

Комплексный пакет призван привлечь широкую двухпартийную поддержку Израиля после нападения ХАМАСа 7 октября, а также облегчить передачу военной помощи Украине.

Однако новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новую военную помощь для Украины и Израиля следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее.

2 ноября спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что США объединят помощь и защиту границы с Мексикой.

Позже Палата представителей США одобрила помощь Израилю на 14,3 млрд долларов без упоминания Украины. Однако, как стало известно ранее, президент США Джо Байден наложит вето на бюджетный законопроект относительно помощи Израилю, в котором не будет средств для Украины.

7 ноября демократы в Сенате Соединенных Штатов заблокировали законопроект республиканцев о помощи Израилю отдельно от Украины, за который проголосовала Палата представителей.

Сенат США 15 ноября (16 ноября по Киеву) принял закон о временном финансировании и направил законопроект президенту Джо Байдену на подпись. Законопроект приняли 87 голосами "за" и 11 "против". Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства.

6 декабря законопроект о предоставлении помощи не прошел процедурное голосование в Сенате США. Помощь предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 61 миллиарда долларов для Украины.