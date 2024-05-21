Белый дом готовит новый пакет помощи Украине — Politico

Соединенные Штаты могут объявить новый пакет военной помощи для Украины до конца этой недели.

США могут объявить о новом пакете помощи Украине

Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена намерена вернуться к предыдущему графику, согласно которому сокращение запасов американских боеприпасов и оборудования для Украины объявлялось примерно каждые две недели.

В то же время два американских чиновника сообщили изданию, что новый пакет военной помощи может появиться позже на этой неделе.

Такова была общая последовательность пакетов в течение большей части прошлого года, пока не закончились деньги, и до того, как Конгресс наконец-то принял пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов в прошлом месяце, — говорится в материале. Поделиться

Что известно о помощи Украине от США

Соединенные Штаты оказывают Украине многогранную помощь в ответ на российское вторжение. В частности, Вашингтон предоставил Украине миллиарды долларов военной помощи, включая оружие, боеприпасы, ракеты и военную технику.

20 мая 2024 года на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США Роберт Вуд заявил, что США будут продолжать оказывать Украине военную помощь, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории.

При этом координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты круглые сутки работают над поставкой оружия в Украину, чтобы помочь ей защитить свой суверенитет и территориальную целостность.