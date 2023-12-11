Белый дом ожидает нового пакета помощи Украине до конца года

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, ожидается объявление о передаче дополнительной военной помощи Украине до конца текущего месяца.

Я не хочу опережать президента, но, как вы знаете, у нас осталось не так много недель в этом году, чтобы оказать помощь в обеспечении безопасности. Так что я вполне ожидаю, что мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца, – отметил Кирби. Поделиться

Что говорят в Украине

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, героическое сопротивление Украины агрессии РФ дает странам-членам НАТО время на перевооружение и подготовку к вероятной агрессии Кремля, однако украинским военным необходимы ресурсы для продолжения противостояния преступным амбициям Кремля.

Давайте о подлинных реалиях уже завтра. Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер призывает немцев готовиться к оборонной войне, но признает, что в нынешнем состоянии немецкая армия не способна защитить свою страну и союзников по НАТО. Это и есть единственные подлинные реалии, - отметил представитель ОП. Поделиться

Он добавил, что эти реалии прекрасно понимает и Россия, поэтому обращалась с Европой всегда дерзко.

Понятно, что ни Германию, ни какую-либо другую европейскую страну не стоит критиковать за это – десятилетие спокойной жизни в Европе заставили многих верить в возможность вечного мира, действенность международного права и бизнес-ориентированность той же сырьевой России, – подчеркнул Подоляк. Поделиться

Он подчеркнул, что все допускают ошибки, но на их исправление могут уйти годы.