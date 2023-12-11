Белый дом ожидает нового пакета помощи Украине до конца года

В Белом доме ожидают объявления нового пакета военной помощи Украине до конца этого месяца.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США
По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, ожидается объявление о передаче дополнительной военной помощи Украине до конца текущего месяца.
Что говорят в Украине
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, героическое сопротивление Украины агрессии РФ дает странам-членам НАТО время на перевооружение и подготовку к вероятной агрессии Кремля, однако украинским военным необходимы ресурсы для продолжения противостояния преступным амбициям Кремля.
Он добавил, что эти реалии прекрасно понимает и Россия, поэтому обращалась с Европой всегда дерзко.
Он подчеркнул, что все допускают ошибки, но на их исправление могут уйти годы.
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