Белый дом подтвердил встречу Байдена с Шольцом — известная дата
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Мир
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Белый дом подтвердил встречу Байдена с Шольцом — известная дата

Шольц Байден
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Источник:  Пресс-служба Белого дома

В США подтвердили встречу американского президента Джо Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцом. Визит состоится в начале февраля.

Белый дом подтвердил встречу Байдена с Шольцом

Президент Байден будет приветствовать канцлера Германии Олафа Шольца в Белом доме 9 февраля, - говорится в заявлении Белого дома.

Планируется, что во время встречи они обсудят усилия, направленные на предотвращение региональной эскалации на Ближнем Востоке, свою твердую поддержку права Израиля на самооборону, а также необходимость увеличения жизненно важной помощи и защиты гражданского населения в Газе от ущерба.

Кроме того, президент Байден и канцлер Германии будут также координировать свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.

Визит Шольца в США

Напомним, вчера мы сообщали, что канцлер Германии в первой половине февраля отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом.

Лидеры, среди прочего, также обсудят дальнейшую помощь Украине.

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