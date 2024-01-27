Белый дом подтвердил встречу Байдена с Шольцом — известная дата

В США подтвердили встречу американского президента Джо Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцом. Визит состоится в начале февраля.
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Шольцом
Планируется, что во время встречи они обсудят усилия, направленные на предотвращение региональной эскалации на Ближнем Востоке, свою твердую поддержку права Израиля на самооборону, а также необходимость увеличения жизненно важной помощи и защиты гражданского населения в Газе от ущерба.
Кроме того, президент Байден и канцлер Германии будут также координировать свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.
Визит Шольца в США
Напомним, вчера мы сообщали, что канцлер Германии в первой половине февраля отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом.
Лидеры, среди прочего, также обсудят дальнейшую помощь Украине.
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