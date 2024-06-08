7 июня в Париже прошли переговоры украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена. Советник Белого дома Джон Кирби рассказал, о чем говорили президенты.

Что известно о переговорах Зеленского и Байдена

Он (Зеленский — ред.) поделился с президентом Байденом откровенной оценкой происходящего, а также давления, которое они (в Украине — ред.) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе. Джон Кирби Советник Белого дома

По словам Кирби, он не имеет права раскрывать еще больше деталей переговоров украинского и американского президентов, поскольку это может осложнить оборону ВСУ непосредственно на фронте.

Советник Белого дома также обратил внимание на то, что предоставленные официальным Вашингтоном пакеты помощи украинской армии уже дали возможность ей получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению армии РФ, особенно в районе Харькова.

Несмотря на это, команда Джо Байдена не планирует останавливаться и настроена предоставить Киеву еще больше помощи.

И президент (Байден — ред.) — как вы слышали публично — он, конечно, сделал это также в частном порядке и заверил президента Зеленского, что они и дальше будут получать нашу поддержку, — подытожил Джон Кирби. Поделиться

Как Зеленский комментирует встречу с Байденом

По словам главы государства, во время встречи во Франции они с американским коллегой обсудили оборонные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия. Спасибо за то, что США вместе с Украиной. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства подчеркнул, что для украинского народа крайне важно знать, что главный стратегический партнер — США — никогда не бросит его на произвол судьбы.