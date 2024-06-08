7 июня в Париже прошли переговоры украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена. Советник Белого дома Джон Кирби рассказал, о чем говорили президенты.
Главные тезисы
- Во время встречи в Париже Зеленский выразил благодарность за поддержку США и обсудил важные аспекты украинских оборонных способностей.
- Правительство США готово предоставить дополнительную помощь Украине для укрепления ее позиций на Востоке и на Донбассе.
- Важной темой беседы была подготовка к подписанию двустороннего соглашения о безопасности и укреплении защиты ВСУ в Харьковской области.
- Во время переговоров президенты договорились о необходимости предоставления Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России.
Что известно о переговорах Зеленского и Байдена
По словам Кирби, он не имеет права раскрывать еще больше деталей переговоров украинского и американского президентов, поскольку это может осложнить оборону ВСУ непосредственно на фронте.
Советник Белого дома также обратил внимание на то, что предоставленные официальным Вашингтоном пакеты помощи украинской армии уже дали возможность ей получить определенные преимущества и смогли помешать продвижению армии РФ, особенно в районе Харькова.
Несмотря на это, команда Джо Байдена не планирует останавливаться и настроена предоставить Киеву еще больше помощи.
Как Зеленский комментирует встречу с Байденом
По словам главы государства, во время встречи во Франции они с американским коллегой обсудили оборонные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.
Глава государства подчеркнул, что для украинского народа крайне важно знать, что главный стратегический партнер — США — никогда не бросит его на произвол судьбы.
Ценим лидерскую поддержку Соединенными Штатами Украинской формулы мира, — добавил Зеленский.
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