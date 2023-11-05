Блинкен сделал заявление о прекращении огня в Газе

Соединенные Штаты выступают за формирование гуманитарных пауз, но не поддерживают прекращение огня в нынешнем противостоянии Израиля и боевиков ХАМАС.

Что сказал Блинкен

Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время визита в Иорданию заявил, что США не поддерживают прекращение огня в секторе Газа, но выступают за гуманитарные паузы.

Мы считаем, что прекращение огня просто позволит ХАМАС остаться на месте и перегруппироваться, а также повторить то, что он сделал 7 октября, – заявил Блинкен. Поделиться

Блинкен в очередной раз подчеркнул важность еще больших усилий, чтобы защитить гражданское население сектора Газа.

По его словам, эта задача будет облегчена "благодаря гуманитарным паузам".

Кроме того, госсекретарь указал на необходимость предотвратить создание нового фронта в нынешнем конфликте со стороны любого другого государства или негосударственной структуры.

В то же время глава МИД Иордании Айман Сафади во время совместной с Энтони Блинкеном пресс-конференции подчеркнул необходимость обеспечить, чтобы нынешняя война не подорвала всего, что было сделано для установления справедливого мира в регионе.

Что известно о поддержке США Израиля

В Сенате ведутся дискуссии о поддержке запроса президента США Джо Байдена в Конгрессе 106 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израиля.

Кирби подчеркнул, что Байден «хочет видеть всех их почитаемыми», ссылаясь на все приоритеты в этом пакете.

Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

Также ранее США направили на Ближний Восток две авианосные группы, а также соединение авиации и морских пехотинцев.