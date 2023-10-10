Блокада Израилем гражданского населения Газы противоречит международному праву — Боррель

Главный дипломат ЕС Боррель считает, что Израиль нарушает нормы международного права. Речь идет об энергетической, водной и продовольственной блокаде гражданского населения Газы.
Боррель обвинил Израиль в некоторых нарушениях международного права
Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль имеет право на самозащиту после нападения ХАМАС, но его действия не должны противоречить международному праву.
Об этом Боррель заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в столице Омана Мускати 10 октября.
Топ-дипломат ЕС сказал, что Израиль имеет право на защиту от агрессии, "но он должен делать это в соответствии с международным правом, гуманитарным правом, а некоторые решения противоречат этому международному праву".
Боррель подчеркнул, что реакция Израиля на "варварское нападение, совершенное ХАМАС, вызывает ситуацию, в которой мы должны помнить, что право на защиту должно осуществляться в рамках международного права, что почти все должны соблюдать международное гуманитарное право".
10 октября главы МИД стран Евросоюза провели экстренную встречу в Омане, на которую были приглашены дипломатические представители Израиля и Палестины.
Как известно, ЕС на протяжении десятилетий является величайшим донором палестинского народа.
В то же время, сразу после нападения ХАМАС на Израиль глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Израиль имеет абсолютное право на самозащиту.
Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины на экстренную встречу ЕС
Жозеп Боррель созвал встречу во вторник, 10 октября, во второй половине дня.
Боррель заявил, что Аль-Малики должен выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации.
Ранее он объявил о том, что ЕС проведет экстренное заседание министров иностранных дел из-за нападения палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль.
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