Бои в Харьковской области. Украинские военные отбили 11 атак армии РФ

В Харьковской области россияне за сутки совершили почти 30 атак на позиции украинских военных. Ряд столкновений продолжается.
Какая ситуация в Харьковской области
Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов на Харьковском направлении подразделения украинских войск отбили 11 атак, в том числе на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Липцы, Борисовка — Нескучное, Шебекино (РФ) — Волчанск.
Три боевых столкновения еще продолжаются.
На Купянском направлении россияне совершили 16 атак на позиции украинских войск на направлениях Лиман Первый — Синьковка, Ольшанка — Синьковка, Ольшанка — Петропавловка, Кисловка — Ивановка, Крахмальное — Берестово, Коломыйчиха — Стельмаховка, Коломыйчиха — Мясожаровка, Ковалка. Бои продолжаются. Удачи противник не имеет.
Также отмечается, что в результате российских обстрелов в Харькове в сутки пострадали 22 человека, в Волчанске одна женщина погибла, еще двое жителей получили ранения.
В настоящее время 2202 местных жителя эвакуировали из Чугуевского района, 3533 из Харьковского, 79 из Богодуховского и 2177 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 7991 человек.
Что известно о потерях армии РФ в боях на Харьковщине
Бойцы Третьей штурмовой бригады занимают оборонительные рубежи в приграничных районах Харьковщины и отбивают многочисленные атаки оккупационной армии РФ.
Отмечается, что силами 3 ОШБр была уничтожена вражеская САУ "Нона" и около роты российских захватчиков.
В течение недели боев оккупационная армия РФ потеряла 189 солдат убитыми и еще 43 ранеными.
В металлолом преобразована установка 2С9 "Нона", которой оккупанты поддерживали наступление своей пехоты, а также вражеский БМП-2, БТР, танк и спецтехнику, — говорится в сообщении 3 ОШБр.
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