Бойцы ГУР дронами уничтожили 2 российских склада с БК на Харьковщине — видео

На Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов поразили три блиндажа российских захватчиков и два состава боекомплекта.

Разведчики дронами уничтожили два склада армии РФ

Бойцы подразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины в Харьковской области "разбирают" укрепление врага, подрывают полевые склады боеприпасов и минусируют российских захватчиков. Поделиться

В результате удачного применения десяти FPV-дронов разведчики уничтожили три блиндажа российских захватчиков, два склада боекомплекта и одну оборудованную вражескую позицию.

Также ликвидированы четыре захватчика, еще один — получил ранения.

У ГУР раскрыли детали операции по освобождению Волчанского агрегатного завода

Операция по освобождению территории Волчанского агрегатного завода от оккупантов РФ продолжалась более недели. Спецназовцам ГУР удалось также пополнить обменный фонд.

Офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны на позывной "Викинг" рассказал, что в результате продолжавшейся более недели операции спецназовцам ГУР удалось взять в плен два десятка оккупантов.