Бойцы ГУР дронами уничтожили 2 российских склада с БК на Харьковщине — видео

На Харьковском направлении разведчики с помощью FPV-дронов поразили три блиндажа российских захватчиков и два состава боекомплекта.
Главные тезисы
- Украинские разведчики ГУР уничтожили два российских склада с боекомплектом на Харьковщине с помощью FPV-дронов.
- Операцию успешно провели бойцы подразделения “Крылья”, ликвидировав три блиндажа и четырех захватчиков.
- Десять FPV-дронов были задействованы в успешной операции, в результате два склада боекомплекта были уничтожены.
Разведчики дронами уничтожили два склада армии РФ
В результате удачного применения десяти FPV-дронов разведчики уничтожили три блиндажа российских захватчиков, два склада боекомплекта и одну оборудованную вражескую позицию.
Также ликвидированы четыре захватчика, еще один — получил ранения.
У ГУР раскрыли детали операции по освобождению Волчанского агрегатного завода
Операция по освобождению территории Волчанского агрегатного завода от оккупантов РФ продолжалась более недели. Спецназовцам ГУР удалось также пополнить обменный фонд.
Офицер спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны на позывной "Викинг" рассказал, что в результате продолжавшейся более недели операции спецназовцам ГУР удалось взять в плен два десятка оккупантов.
Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания, — сообщил офицер "Викинг".
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