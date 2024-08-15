Силы обороны Украины на Курщине уничтожили грузовик с солдатами РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины на Курщине уничтожили грузовик с солдатами РФ — видео

ССО
Курщина
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Операторы группы специального назначения ССО Вооруженных сил Украины уничтожили в Курской области десяток россиян за одну операцию. Ликвидацию оккупантов зафиксировали на видео.

Главные тезисы

  • Бойцы Сил специальных операций Украины уничтожили грузовик с оккупантами в Курской области.
  • Вооруженные силы Украины контролируют 82 населенных пункта в Курской области и продвинулись на 35 км с начала операции.
  • Главнокомандующий ВСУ подтвердил успешное отражение атак противника и продвижение в глубь территории РФ.
  • Силы обороны Украины расширяют контроль на территории Курской области, овладевая новыми населенными пунктами и территориями.
  • Ликвидация вражеского грузовика с солдатами РФ зафиксирована на видео, подтверждая успешность специальных операций ВСУ.

Бойцы ССО взорвали грузовик с оккупантами на Курщине

Во время проведения специальных действий в тылу противника в Курской области операторы группы специального назначения уничтожили вражеский грузовик, заполненный военнослужащими РФ.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Часть из оккупантов пыталась укрыться в посадке, но также была уничтожена операторами ССПО.

Для выполнения задания нашим воинам понадобилось несколько минут. После этого группа продолжила боевую работу на других участках.

Сырский доложил о ситуации в Курской области

15 августа ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров в отдельных направлениях в Курской области и сейчас они контролируют уже 82 населенных пункта РФ.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки, с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км.

Также они отразили три атаки противника и продолжают ведение наступательных действий.

Александр Сырский также добавил, что всего с начала операции в Курской области украинские войска с боями продвинулись на 35 км.

Также Силы обороны взяли под свой контроль 1150 км квадратных территории РФ и 82 населенных пункта.

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