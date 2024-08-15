Силы обороны Украины на Курщине уничтожили грузовик с солдатами РФ — видео

Операторы группы специального назначения ССО Вооруженных сил Украины уничтожили в Курской области десяток россиян за одну операцию. Ликвидацию оккупантов зафиксировали на видео.

Бойцы ССО взорвали грузовик с оккупантами на Курщине

Во время проведения специальных действий в тылу противника в Курской области операторы группы специального назначения уничтожили вражеский грузовик, заполненный военнослужащими РФ.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Часть из оккупантов пыталась укрыться в посадке, но также была уничтожена операторами ССПО.

Для выполнения задания нашим воинам понадобилось несколько минут. После этого группа продолжила боевую работу на других участках. Поделиться

Сырский доложил о ситуации в Курской области

15 августа ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров в отдельных направлениях в Курской области и сейчас они контролируют уже 82 населенных пункта РФ.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки, с начала текущих суток Силы обороны Украины на отдельных направлениях продвинулись в Курской области на расстояние от 500 метров до 1,5 км.

Также они отразили три атаки противника и продолжают ведение наступательных действий.

Александр Сырский также добавил, что всего с начала операции в Курской области украинские войска с боями продвинулись на 35 км.