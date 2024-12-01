Американо-российский боксер Кевин Джонсон заявил, что намерен воевать против Украины в рядах российских войск.

Джонсон официально объявил о своем решении

Что важно понимать, раньше этот скандальный боксер был претендентом на титул в супертяжелом весе и соперником украинского бойца Виталия Кличко.

Недавно он заявил российским пропагандистам, что намерен пройти курс молодого бойца в вооруженных силах РФ.

Дайте мне внедорожник, пистолет — я готов. Я боец, я воин. Я готов к службе! Готов взяться за оружие, готов действовать! Я был рожден для этого! — цинично заявил Кевин Джонсон. Поделиться

Он не объяснил, чем обусловлено его решение и желание убивать украинцев, никогда не нападавших на Россию и не начинавших эту войну.

По словам пропагандистов, Кевин Джонсон прибыл оформлять военный билет в армейской ушанке, берцах и костюме цвета хаки.

На этом не фоне нельзя не упомянуть о том, что в 2009 году Джонсон проиграл Виталию Кличко единогласным решением судов в поединке за титул WBC в супертяжелом весе.

Кевин Джонсон (Фото: открытые источники)

Страна-агрессорка РФ убила сотни украинских спортсменов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину армия РФ убила около 500 украинских спортсменов и тренеров, среди которых были чемпионы мира, Европы и участники Олимпийских игр.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, по состоянию на июль 2024 года речь шла о 479 погибших, однако в настоящее время точное количество неизвестно — оно постоянно увеличивается, ведь война продолжается.

Кроме того, указано, что многие атлеты получили инвалидность.