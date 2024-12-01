Боксер Джонсон решил присоединиться к армии РФ и убивать украинцев
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Боксер Джонсон решил присоединиться к армии РФ и убивать украинцев

Джонсон
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Источник:  online.ua

Американо-российский боксер Кевин Джонсон заявил, что намерен воевать против Украины в рядах российских войск.

Главные тезисы

  • Скандальный боксер Кевин Джонсон не скрывает, что хочет стать оккупантом и убийцей.
  • Он планирует убивать невинных украинцев, никак не объяснив свои мотивы этого ужасного поступка.
  • Российская агрессия привела к гибели около 500 украинских спортсменов и тренеров, количество жертв постоянно растет.

Джонсон официально объявил о своем решении

Что важно понимать, раньше этот скандальный боксер был претендентом на титул в супертяжелом весе и соперником украинского бойца Виталия Кличко.

Недавно он заявил российским пропагандистам, что намерен пройти курс молодого бойца в вооруженных силах РФ.

Дайте мне внедорожник, пистолет — я готов. Я боец, я воин. Я готов к службе! Готов взяться за оружие, готов действовать! Я был рожден для этого! — цинично заявил Кевин Джонсон.

Он не объяснил, чем обусловлено его решение и желание убивать украинцев, никогда не нападавших на Россию и не начинавших эту войну.

По словам пропагандистов, Кевин Джонсон прибыл оформлять военный билет в армейской ушанке, берцах и костюме цвета хаки.

На этом не фоне нельзя не упомянуть о том, что в 2009 году Джонсон проиграл Виталию Кличко единогласным решением судов в поединке за титул WBC в супертяжелом весе.

Кевин Джонсон (Фото: открытые источники)

Страна-агрессорка РФ убила сотни украинских спортсменов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину армия РФ убила около 500 украинских спортсменов и тренеров, среди которых были чемпионы мира, Европы и участники Олимпийских игр.

Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, по состоянию на июль 2024 года речь шла о 479 погибших, однако в настоящее время точное количество неизвестно — оно постоянно увеличивается, ведь война продолжается.

Кроме того, указано, что многие атлеты получили инвалидность.

Каждый убитый Россией спортсмен — это трагедия для всей спортивной семьи. Эти преступления являются не только ударом по нашему спорту, но и попыткой агрессора нанести удар по нашей национальной идентичности, отметил Матвей Бедный, глава Минмолодежьспорта.

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