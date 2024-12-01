Американо-российский боксер Кевин Джонсон заявил, что намерен воевать против Украины в рядах российских войск.
Главные тезисы
- Скандальный боксер Кевин Джонсон не скрывает, что хочет стать оккупантом и убийцей.
- Он планирует убивать невинных украинцев, никак не объяснив свои мотивы этого ужасного поступка.
- Российская агрессия привела к гибели около 500 украинских спортсменов и тренеров, количество жертв постоянно растет.
Джонсон официально объявил о своем решении
Что важно понимать, раньше этот скандальный боксер был претендентом на титул в супертяжелом весе и соперником украинского бойца Виталия Кличко.
Недавно он заявил российским пропагандистам, что намерен пройти курс молодого бойца в вооруженных силах РФ.
Он не объяснил, чем обусловлено его решение и желание убивать украинцев, никогда не нападавших на Россию и не начинавших эту войну.
По словам пропагандистов, Кевин Джонсон прибыл оформлять военный билет в армейской ушанке, берцах и костюме цвета хаки.
На этом не фоне нельзя не упомянуть о том, что в 2009 году Джонсон проиграл Виталию Кличко единогласным решением судов в поединке за титул WBC в супертяжелом весе.
Страна-агрессорка РФ убила сотни украинских спортсменов
С начала полномасштабного вторжения России в Украину армия РФ убила около 500 украинских спортсменов и тренеров, среди которых были чемпионы мира, Европы и участники Олимпийских игр.
Как сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, по состоянию на июль 2024 года речь шла о 479 погибших, однако в настоящее время точное количество неизвестно — оно постоянно увеличивается, ведь война продолжается.
Кроме того, указано, что многие атлеты получили инвалидность.
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